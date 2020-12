Priyanka Chopra Jonas est sur le nuage neuf alors qu’elle obtient la veste de sa prochaine autobiographie – Inachevée. Révélant la couverture du livre, l’actrice a exprimé son enthousiasme et sa joie avec le sourire le plus éclatant. Sur la photo, l’actrice est magnifique alors qu’elle pose dans un costume noir à rayures et une chemise blanche tout en tenant le livre dans sa main. Partageant la photo, elle a écrit: «Ce sentiment lorsque je tiens mon livre dans mes mains pour la première fois … je plaisante les gars, je n’ai reçu que la veste, alors je l’ai enroulée autour d’un livre pour voir ce que cela ressentirait vraiment. comme. J’ai hâte de recevoir le premier exemplaire imprimé le mois prochain! #Inachevé. »

Dès qu’elle a laissé tomber la photo, beaucoup de ses amis de la fraternité cinématographique se sont rendus dans la section des commentaires pour doucher PeeCee d’amour. L’actrice Sonali Bendre a laissé tomber les émoticônes de smiley dans le commentaire tandis que Flaviana Matata, la reine de beauté tanzanienne, a commenté: «J’ai presque dit que j’avais besoin d’une copie signée. Je ne peux pas attendre. (sic) »

PeeCee est très active sur les réseaux sociaux et continue de partager de superbes photos et vidéos sur son compte Instagram social. Récemment, elle a partagé une magnifique photo d’elle-même habillée d’un blazer blanc. Elle a complété son look avec un maquillage minimal et a gardé ses cheveux déliés. La légende de sa photo se lit comme suit: « Rêveur du jour, penseur de la nuit. »

L’actrice est également très vocale sur les problèmes en cours et exprime souvent ses points de vue et opinions. Récemment, elle s’est rendue sur Twitter pour montrer sa solidarité avec la manifestation des agriculteurs en écrivant que les agriculteurs sont les soldats de la nourriture de l’Inde et que leurs craintes doivent être apaisées, leurs espoirs doivent être satisfaits. Elle a également écrit que ces crises devraient être résolues le plus tôt possible.

Sur le front des films, l’actrice est prête à sortir son prochain film We Can Be Heroes. Le film sortira sur Netflix à la veille de Noël.