Priyanka Chopra Jonas partage des photos de sa fille Malti Marie du premier voyage du petit à New York et elles sont trop mignonnes pour être manquées

Priyanka Chopra Jonas est une mère active pour sa fille Malti Marie. Malgré son emploi du temps chargé, elle s’assure de passer du temps de qualité avec son petit bout de chou. Elle est actuellement à New York et n’a pas pu s’empêcher de partager quelques photos du premier voyage de sa fille à New York.

Elle a partagé deux photos d’elle-même avec Malti dans lesquelles l’actrice a été vue assise à côté de la fenêtre et traitant Malti avec la vue pittoresque de la ville. Le petit semblait assez curieux de savoir ce qui se passait devant la fenêtre. La mère adorée a tenu sa fille dans ses bras avec un sourire, cependant, elle s’est abstenue de révéler le visage du petit munchkin.

Découvrez les dernières photos de Priyanka Chopra et sa fille Malti Marie ici :

Le mois dernier, Priyanka avait partagé quelques aperçus de Malti qui avait l’air d’humeur enjouée pendant leurs vacances. Le duo mère-fille a été vu en train de se jumeler dans des tenues blanches. Avant cela, Priyanka a emmené sa fille en voyage au lac Tahoe aux États-Unis. Elle a été vue tenant sa fille lors d’une randonnée avec sa meilleure amie. Elle a caché le visage de Malti avec un emoji en forme de cœur.

Priyanka et Nick Jonas ont accueilli leur petite fille le 22 janvier par maternité de substitution. Ils ont demandé à leurs fans de rester privés pendant cette période spéciale, car ils voulaient se concentrer sur leur famille. Il y a quelques mois, il a été signalé que le couple prévoyait d’avoir des frères et sœurs pour Malti via la maternité de substitution. On a également dit que Nick Jonas essayait d’avoir des enfants proches de l’âge de ses frères Kevin Jonas et Joe Jonas et ils voulaient que leurs enfants soient comme des frères et sœurs et non des cousins.

Sur le plan du travail, Priyanka, qui a été vue pour la dernière fois dans Matrix 4, sera vue dans Citadel de Russo Brothers et It’s All Coming Back to Me.