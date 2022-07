Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas célèbrent l’anniversaire de 6 mois de leur fille Malti Marie Chopra; dire, ‘Reconnaissant d’être…’

La star mondiale internationale Priyanka Chopra Jonas a récemment célébré son anniversaire de la manière la plus fantaisiste. L’actrice a célébré sa journée spéciale avec son mari Nick Jonas, sa fille Maltie Marie Chopra, les membres de sa famille et ses amis. Priyanka a récemment célébré le 6ème anniversaire de sa fille Maltie.

Priyanka a partagé une série de photos des célébrations et a écrit une note qui dit : “Juste une fille et son équipe d’anniversaire ! Tellement reconnaissante et reconnaissante d’être entourée de tant d’amour et de pouvoir passer du temps avec mes proches. (Même si beaucoup d’entre eux sont venus de très loin).

Elle a ajouté en disant : “Les célébrations les plus incroyables, planifiées et exécutées à la perfection par mon @nickjonas. Les mots ne suffisent pas pour te remercier pour l’anniversaire le plus mémorable que tu sais vraiment aimer bébé. Je suis une fille chanceuse ??? ”

Regardez les photos –

Elle a terminé la note en écrivant : “Je suis tellement touchée par tout l’amour que j’ai reçu cette année. ?? spécial. Merci à tous ceux qui ont tendu la main, cela signifie le monde. Voici le début du reste de ma vie. Reconnaissant et béni ? ”

Nick a partagé un tas de photos de l’anniversaire de sa femme Priyanka et a écrit : “Le plus joyeux anniversaire à mon joyau de juillet. Tellement honoré d’être sur cette course folle appelée la vie avec toi. Je t’aime. @priyankachopra.” A cela, elle a répondu “L’amour de ma vie ?”. Eh bien, Priyanka et Nick ont ​​accueilli leur première fille cette année par maternité de substitution et profitent actuellement de leur phase de parentalité.