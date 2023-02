Priyanka Chopra Jonas emmène bébé Malti Marie se promener un jour de neige; l’appelle le “moment parfait” [PICS HERE]

Priyanka Chopra et Nick Jonas a embrassé la parentalité l’année dernière grâce à la maternité de substitution. Apparemment, elle est née en janvier 2022 d’une mère porteuse, cependant, elle a dû être à l’USIN pendant près de 100 jours avant que Priyanka et Nick puissent la ramener à la maison. Ce n’est qu’après quelques mois que Priyanka Chopra et Nick Jonas ont annoncé l’arrivée de leur fille. Ils l’ont nommée Malti Marie Chopra Jonas. Le nom est le reflet de la rencontre de deux cultures. Aujourd’hui, Priyanka Chopra a régalé les fans avec de belles images capturant son temps avec bébé Malti.

Dans les nouvelles images partagées sur le compte de réseau social officiel de Priyanka Chopra, on peut voir un duo mère-fille se promener un jour de neige. Comme d’habitude, Priyanka a mis en avant son meilleur pied de mode. Elle avait l’air fabuleuse dans un long manteau à carreaux et elle a retiré des nuances fraîches. Elle a partagé les photos avec la légende : “Créer des moments parfaits tous les jours”. Elle peut être vue avec une poussette mais le visage de Malti ne peut pas être vu.

Découvrez les photos de Priyanka Chopra Jonas ci-dessous :

Il n’y a pas très longtemps, Priyanka Chopra Jonas a révélé le visage du visage de Malti Marie Chopra Jonas. Alors que Nick Jonas recevait une étoile au Hollywood Hall of Fame, Priyanka et Malti l’ont applaudi. C’était pour la première fois que Priyanka montrait le visage de sa fille et leurs photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux en un rien de temps. De nombreux fans ont mentionné que Malti est une copie conforme du père Nick Jonas.

Découvrez la vidéo de Priyanka Chopra et Malti ci-dessous :

Côté travail, Priyanka Chopra va retourner à Bollywood avec Jee Le Zara de Farhan Akhtar. Elle partagera l’espace écran avec Alia Bhatt et Katrina Kaif.