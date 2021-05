Priyanka Chopra Jonas devient audacieuse et puissante sur la dernière couverture de Vogue Australia | Nouvelles des gens

Bombay: Un jour après avoir offert aux fans des photos à la température envoûtante de son look sur le tapis rouge aux Billboard Music Awards 2021, la star de Bollywood Priyanka Chopra Jonas a partagé mardi une photo de sa dernière séance de couverture avec Vogue Australia. L’acteur de « N’est-ce pas romantique » s’est rendu sur Instagram et a partagé une photo époustouflante de la dernière couverture du magazine.

Sur la photo, la star de la « mode » est vêtue d’une robe blanche Channel edgy avec une bordure noire. Priyanka a sûrement l’air tout droit sortie d’un défilé de mode. La superstar a opté pour des cheveux lisses et lisses et un maquillage neutre pour son look puissant.

En plus des aperçus de la séance photo de couverture, Priyanka a également partagé quelques photos vêtues d’ensembles moulants en noir et blanc. L’acteur est plus magnifique que jamais dans les captures de la séance photo. Pendant ce temps, l’acteur humanitaire a travaillé sans relâche pour aider l’Inde au milieu de la crise du COVID-19.

La star de « Quantico » avec son mari Nick Jonas a annoncé une collecte de fonds en association avec GiveIndia et a exhorté la communauté mondiale à aider l’Inde en faisant des dons, dont les fonds serviraient à fournir les repas quotidiens, les soins de santé, les infrastructures physiques, y compris les centres de soins COVID, l’isolement centres et usines de production d’oxygène, équipement médical, assistance vaccinale et mobilisation.

La collecte de fonds de Priyanka ‘Together For India’ a réussi à collecter environ Rs 7,5 crore jusqu’à présent et a de plus en plus de dons provenant de partout dans le monde pour aider l’Inde pendant cette crise sanitaire.

Sur le plan du travail, Priyanka a été vue pour la dernière fois dans le film Netflix 2021, « Le tigre blanc ». Elle a actuellement des projets passionnants alignés, notamment «Matrix 4», «Text For You» et «Citadel».