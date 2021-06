Priyanka Chopra Jonas célèbre le mois de la fierté dans une nouvelle vidéo et dit que « l’amour est puissant »

Juin est marqué comme le « Mois de la fierté » à travers le monde. Les communautés LGBTQA+ et leurs alliés se rassemblent pour soutenir les queer. Rejoignant des milliers de personnes à travers le monde, mardi, la star internationale Priyanka Chopra Jonas a également célébré l’occasion via une publication sur les réseaux sociaux.

L’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF a posté une joyeuse vidéo ensoleillée d’elle sur Instagram en soutien à la communauté LGBTQA+. Elle a écrit : « L’amour c’est… Prenez une vidéo pour partager ce que l’amour signifie pour VOUS et identifiez-moi pour que je puisse voir ! #HappyPrideMonth », suivi d’émojis cardiaques sur le thème de la fierté.

De nombreuses célébrités et fans ont versé leur amour dans la section des commentaires. YouTuber Lilly Singh a écrit: « Yayayayya !! Merci Didi x. » Le scénariste Mushtaq Sheikh et l’acteur Zareen Khan ont laissé tomber un tas d’émojis. La publication a déjà recueilli plus de 2 lakh j’aime.

Le « Mois de la fierté » a été célébré pour la première fois aux États-Unis en 2000, lorsque le président américain Bill Clinton a publié une proclamation présidentielle désignant le mois. Alors que le calendrier passe au mois de juin, les communautés LGBTQIA+ et leurs alliés à travers le monde célèbrent le Mois de la fierté. Mardi, la star mondiale Priyanka Chopra Jonas a également célébré l’occasion sur les réseaux sociaux. Les gens le célèbrent en sortant dans les rues pour des défilés de fierté, des marches, des rassemblements et bien sûr avec un drapeau de la fierté. La fierté, c’est que les gens se rassemblent pour montrer et célébrer le chemin parcouru par les droits des homosexuels et tout ce qu’il reste encore à faire.

Côté travail, Priyanka travaille actuellement sur la série d’espionnage ‘Citadelle’. Il met également en vedette Richard Madden. Le projet est soutenu par Amazon et dirigé par les frères Russo of ‘Avengers’. L’acteur a également terminé le tournage de ‘Text for You’ avec Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey et Omid Djalili. Priyanka jouera également dans une comédie de mariage indienne avec Mindy Kaling, qu’elle coproduira également. Elle a également « Matrix 4 » et un film basé sur la vie de Maa Anand Sheela en préparation.