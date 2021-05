Priyanka Chopra intervient pour aider son mari blessé Nick Jonas à la cérémonie des Billboard Awards | Nouvelles des gens

Washington: La très attendue cérémonie des Billboard Music Awards sera une affaire de couple alors que la star mondiale Priyanka Chopra remettra les prix avec son mari et chanteur Nick Jonas pour l’aider avec sa blessure et lui apporter son soutien.

Jonas, qui accueillera la cérémonie de remise des prix qui rendra hommage aux artistes qui ont dépassé les palmarès cette année, remettra les prix avec sa femme Chopra qui fera une apparition en tant que présentatrice pour la première fois lors de la cérémonie, selon Page Six.

Une source proche du couple a déclaré à Page Six: «Priyanka vient à Los Angeles après avoir travaillé à Londres pour aider Nick avec sa blessure et lui apporter son soutien. Ils ont peu de temps à Los Angeles ensemble, alors elle voulait être là pour le soutenir. «

Jonas a récemment été hospitalisé à la suite d’un grave accident de la route dans lequel il s’est fissuré la côte. Chopra rejoindra une liste de présentateurs qui comprend Cynthia Erivo, Chelsea Handler, Dixie D’Amelio, Gabrielle Union, Henry Golding, Kathryn Hahn, Kelsea Ballerini, Lena Waithe, Leslie Odom, Jr, Lil Rel Howery, Padma Lakshmi, Renee Elise Goldsberry , Swizz Beatz et la mère de Beyonce, Tina Knowles-Lawson.

La remise des prix sera l’une des premières à se dérouler en direct depuis que les vaccinations COVID-19 sont disponibles en Amérique. Le hitmaker de « Sucker » a été discret sur les détails de l’émission dans une interview récente, mais a ajouté que toutes les personnes impliquées travailleraient jusqu’au temps d’antenne pour mettre en place ce qu’il espère être une télédiffusion mémorable.

« Je ne peux pas donner trop de surprises. Il s’agit de garder la mystique vivante. Mais nous voulons offrir un grand spectacle aux fans, à la fois en tant qu’hôte, aux autres interprètes et artistes qui seront là », at-il mentionné.

Cela inclut Nick lui-même qui monte sur scène avec ses frères, Joe et Kevin Jonas, alias les Jonas Brothers, ainsi que Marshmello, qui a sorti un single ensemble, « Leave Before You Love Me », jeudi.

D’autres interprètes seront AJR, Alicia Keys, Bad Bunny, BTS, DJ Khaled ft. HER et Migos, Duran Duran, Glass Animals, Jimmy Jam et Terry Lewis avec Sounds of Blackness avec Ann Nesby, Karol G, The Weeknd et Twenty One Pilots En outre, Pink se produira et recevra le prix ICON, Drake recevra le prix de l’artiste de la décennie et Trae Tha Truth recevra le prix Change Maker.En début de spectacle, The Weeknd mène tous les finalistes avec 16 hochements de tête.

Les finalistes et les gagnants sont basés sur les interactions clés des fans avec la musique, y compris le streaming audio et vidéo, les ventes d'albums et de chansons numériques, la diffusion à la radio et l'engagement social, suivis par Billboard et ses partenaires de données, y compris MRC Data et Next Big Sound.

Les BBMA seront diffusés en direct dimanche depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles sur NBC.