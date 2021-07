Priyanka Chopra grésille en bikini bleu et publie une photo à couper le souffle la veille de son anniversaire

Priyanka Chopra a traité les fans avec une photo de bikini la veille de son anniversaire.

On peut la voir bronzer avec son chien Panda Chopra Jonas.

Priyanka a sous-titré la photo comme suit : « Attente vs réalité @pandathepunk »

Prenant aux sections de commentaires, les fans l’ont comblée d’amour.

L’un a écrit ‘Reine’. ‘Super Hot’ en a écrit un autre.

D’autres emojis de feu et de cœur ont été abandonnés pour l’actrice.

La photo a également été appréciée par Gauhar Khan.

Récemment, de nombreuses personnalités de premier plan ont assisté à la finale du simple féminin de Wimbledon entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova, dont l’actrice Priyanka Chopra. Le duc et la duchesse de Cambridge, Kate Middleton et le prince William étaient également dans le public.

Les sommités du tennis Martina Navratilova et Billie Jean King étaient assises derrière Kate et William au premier rang. Les icônes hollywoodiennes Tom Cruise et Dame Maggie Smith étaient également présentes

Pour les non avertis, Priyanka a également publié son premier livre, un mémoire intitulé « Unfinished », en février de cette année. Elle a écrit sur son parcours, de son enfance à la victoire de Miss Monde et enfin à devenir une star de cinéma.

Côté travail, on la verra dans ‘Citadel’ qui est son deuxième projet avec Amazon Prime Video après avoir annoncé le ‘Sangeet Project’, qu’elle animera avec son mari Nick Jonas.

