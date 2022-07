Priyanka Chopra fête ses 40 ans avec sa fille Malti Marie, une photo inédite de bash devient virale

Priyanka Chopra a célébré son 40e anniversaire de manière somptueuse, et elle a une autre raison de le faire : Malti Marie Chopra Jonas. C’est le premier anniversaire de l’actrice avec sa fille, et l’actrice a chéri chaque instant de la célébration. Dans une série de nouvelles photos partagées par l’amie de Chopra, Tamanna Dutt, nous avons un aperçu de la somptueuse fête d’anniversaire de PC et un examen plus approfondi de Malti.

Dutt a partagé une publication de carrousel dans laquelle elle pose avec la fille dont c’est l’anniversaire et Malti. Cependant, Tamanna a modifié le visage de Malti avec un emoji en forme de cœur. Sur une autre photo, Chopra pose avec son amie et son fils. Tamanna a partagé ce post avec une légende qui dit : “Joyeux anniversaire à notre fille en or au cœur d’or. Célébrer ton anniversaire en tant que filles célibataires plus tôt et maintenant célébrer ta journée avec ta belle famille est tellement incroyable. Je t’aime beaucoup. 22 ans et compter #meilleurs amis# sœurs# filleuleMM #amis comme la famille Merci de nous gâter comme toujours @nickjonas.”

Priyanka a répondu au message de Dutt en disant : “(emoji souriant) Je suis tellement contente que tu sois venue bébé.” Il y a quelques semaines, la star de Quantico a partagé une image où elle pose avec Malti, sa meilleure amie et le bébé de cette dernière. Priyanka a évoqué les 22 années de leur amitié et a adoré le fait qu’elles soient arrivées jusqu’ici et soient devenues mères. Chopra a posté l’image avec une légende qui dit : “22 ans et plus… et maintenant avec nos bébés… je t’aime @tam2cul #bestfriends #Godson #friendslikefamily.” Lors du téléchargement du moment, Priyanka a ajouté un emoji de cœur à l’image, couvrant le visage de Malti.

Plus tard, Priyanka, son mari Nick et Malti ont participé à un brunch spécial avec son amie Tamana Dutt. Le mari de Dutt a partagé une vidéo de leur dîner, où Priyanka fait signe à Jonas. Côté travail, Priyanka sera bientôt vue dans la série Citadel.