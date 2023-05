Priyanka Chopra fait une sortie anticipée des fiançailles de sa soeur Parineeti Chopra et Raghav Chadha [Watch video]

La fille desi est arrivée avec style, et vous ne pouvez tout simplement pas oublier son regard subtil mais élégant sur les fiançailles de la sœur Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Priyanka était absolument magnifique et ravissante dans un sari prêt-à-porter jaune citron associé à son chemisier à épaules dénudées, et mon garçon, l’a-t-elle réussi. Priyanka est arrivée à l’extérieur et a joyeusement posé pour les paparazzi, qui attendaient à l’extérieur de la salle pour couvrir les invités qui arrivaient pour assister à la cérémonie. Priyanka a ensuite posé avec son frère Siddhanth Kapoor et son oncle sur le tapis rouge du lieu de fiançailles, et les fans sont juste amoureux de son look. Et beaucoup prétendent qu’elle s’habille comme une sœur aînée et donne des objectifs majeurs à sa sœur dans sa tenue vestimentaire.

Regardez la vidéo de Priyanka Chopra quittant tôt la cérémonie de fiançailles de sa soeur Parineeti Chopra et Raghav Chadha.