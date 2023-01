Priyanka Chopra fait l’éloge de Jr NTR, la performance de Ram Charan alors qu’elle assiste à la projection de RRR avec SS Rajamouli, MM Keeravani

L’icône mondiale internationale Priyanka Chopra a récemment rejoint le réalisateur de RRR SS Rajamouli et le compositeur de musique MM Keeravaani pour une projection du film du sud de l’Inde. Mardi, Priyanka s’est rendue sur Instagram Stories alors qu’elle criait à l’équipe de RRR et faisait l’éloge de Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt et Ajay Devgn. La magnifique actrice a même partagé des photos de sa récente projection RRR aux États-Unis et a également prononcé un discours sur scène. Elle a même fait l’éloge du candidat pakistanais aux Oscars 2023, Joyland.

Priyanka a partagé une photo avec SS Rajamouli et MM Keeravani et l’a sous-titrée comme “Le moins que je puisse faire pour contribuer au voyage de cet incroyable film indien”. Bonne chance et félicitations RRR, SS Rajamouli, MM Keeravani, Ram Charan, Jr NTR, Alia Bhatt, Ajay Devgn, Prem Rakshith (chorégraphe), Kala Bhairava (chanteur), Chandrabose (parolier)…’ Dans un autre post, Priyanka a tué dans un blazer noir et un pantalon beige et avait l’air ravissante.

Jetez un œil aux histoires Instagram de Priyanka Chopra –

RRR a remporté la meilleure chanson pour Naatu Naatu et a battu Rihanna, Lady Gaga et Taylor Swift aux Golden Globes Awards 2023. Des célébrités et d’autres fans ont envoyé des messages de félicitations après que RRR ait gagné gros lors de la prestigieuse remise des prix. De plus, le film a également remporté le meilleur long métrage en langue étrangère et la meilleure chanson. lors de la 28e édition du Critics’ Choice Award à Los Angeles. RRR présente Jr NTR et Ram Charan dans les rôles principaux et Alia Bhatt et Ajay Devgn dans les camées. Le vote pour garantir les nominations aux Oscars 2023 s’est terminé le 17 janvier. La liste complète des nominations aux Oscars sera annoncée le 24 janvier 2023 et les fans sont déjà ravis pour la même chose.