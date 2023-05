Priyanka Chopra est l’un des plus grands noms de l’industrie. Elle a réussi à se faire une place à Hollywood et dirige en effet le monde et comment ! Son voyage de Bollywood à Hollywood a été phénoménal et on dit maintenant qu’elle est une star mondiale. L’actrice est récemment apparue dans le chapitre américain de Citadel et a réussi à captiver les masses. Elle a également fait la une des journaux pour avoir fait des déclarations choquantes sur Bollywood et plus encore. Une fois de plus, elle a défrayé la chronique pour avoir révélé l’existence d’un réalisateur.

Priyanka Chopra fait des déclarations choquantes contre un réalisateur

Au rapport Zoe, elle a rappelé un incident de 2002-2003 lorsqu’elle jouait une infiltration dans un film. Elle a dit qu’une scène l’avait impliquée en train de séduire un gars alors qu’elle était un agent d’infiltration. Elle a dû enlever un vêtement et elle a décidé de se superposer. Mais le cinéaste s’y est opposé et a dit qu’il avait besoin de voir ses sous-vêtements. Elle a été citée en disant: « Mais je séduis le gars et vous devez enlever un vêtement (à la fois). Je voulais me superposer. Le cinéaste était comme, Non, je dois voir ses sous-vêtements. Sinon Pourquoi est-ce que quelqu’un vient voir ce film ? »

Elle a ajouté qu’elle trouvait le moment assez déshumanisant. Piyanka Chopra aurait déclaré : « Il ne me l’a pas dit. Il l’a dit au styliste devant moi. C’était un moment tellement déshumanisant. C’était le sentiment que je ne suis rien d’autre que la façon dont je peux être utilisé, mon art n’est pas important, ce que j’apporte n’est pas important. » Après deux jours, l’actrice a quitté le film.

Les prochains projets de Priyanka Chopra

Dans un passé récent, Priyanka Chopra a fait de nombreuses déclarations sur Bollywood. Elle a parlé de couper le bœuf avec les gens et de se sentir poussée dans un coin. Alors, quand une opportunité de déménager à Hollywood a frappé à la porte, elle l’a saisie. Elle a également parlé de politique à Bollywood.

Côté travail, après Citadel, Priyanka Chopra va être vue dans le film bollywoodien Jee Le Zara. Elle partagera l’espace d’écran avec Alia Bhatt et Katrina Kaif dans celui-ci. Les détails du tournage et plus encore n’ont pas encore été révélés.