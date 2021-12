Jeudi, Priyanka Chopra avait l’air sexy et époustouflante dans un look entièrement noir en dentelle transparente, se préparant à scotcher pour un spectacle de fin de soirée dans l’ensemble chic.

Priyanka Chopra est prêt pour les stars de cinéma ! L’actrice, qui a fait la promotion de son prochain film d’action de science-fiction, Les résurrections matricielles, est arrivé pour filmer pour Tard dans la nuit avec Seth Meyers jeudi dans la Grosse Pomme, l’air incroyablement chic dans un ensemble de dentelle noire transparente. Le look, qui équipait parfaitement le corps stellaire de la femme de 39 ans, consistait en un blazer en dentelle noire sur une combinaison en dentelle noire jusqu’à la cheville avec un corset, alors que ses jambes et sa taille dépassaient du tissu transparent. Priyanka a accessoirisé le look avec un masque facial assorti à lacets noir et nude et des talons noirs à lanières, tirant ses cheveux en arrière dans un style mi-haut, mi-bas et arborant des cerceaux scintillants dans ses oreilles.

Priyanka a certainement été occupée à promouvoir le dernier opus de La matrice franchise, récemment apparue sur La vue pour partager à quel point sa co-star la rassure Keanu Reeves, 57 ans, était en train de filmer, ce qui était souvent ardu. Lors de l’apparition du 16 décembre, l’actrice a partagé à quel point c’était agréable de travailler avec un acteur aussi gentil et a fait l’éloge de Keanu pour qu’elle se sente mieux lors d’une dure journée.

« Il a du leadership. Il dit les bonnes choses au bon moment. [He] donne un ton vraiment incroyable, car il répète tous les jours, s’entraîne pendant environ 7 heures », a-t-elle déclaré. «J’ai eu une journée difficile un jour, et après mon retour de quarantaine, c’était beaucoup de mots. Je trébuchais un peu dessus, et tu ne fais pas ça avec [Matrix director] Lana Wachowski », elle a expliqué. « Alors, j’étais terrifiée. Mes mains étaient moites.