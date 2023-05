Priyanka Chopra étourdit dans un ensemble rose rouge à l’événement Bvlgari à Venise; partage la scène avec Anne Hathway, Zendaya, Lisa de Blackpink et bien d’autres

Après avoir fait une superbe apparition à Gala du Metvous auriez pensé Priyanka Chopra assistera désormais à la festival du film de Cannes. Mais non. L’actrice est à Venise pour assister à un événement Bvlgari. Et mon garçon, quelle apparence celui-ci est! Priyanka Chopra a l’air éthérée dans un ensemble deux pièces rose-rouge. Priyanka Chopra n’est pas présente au festival de Cannes. Au lieu de cela, la magnifique actrice de Citadel a été photographiée lors d’un événement Bvlgari à Venise aux côtés d’Anne Hathaway, Zendaya, Lisa de Blackpink et bien d’autres. L’actrice a toujours été une sacrée fashionista et la Desi Girl n’a pas encore déçu ses fans. On la voit traîner avec de grandes personnalités telles que Zendaya, Anne Hathaway, Lisa de Blackpink et plus.

Priyanka Chopra assiste à l’événement Bvlgari dans un ensemble rose rouge

L’actrice de Love Again portait un haut à épaules dénudées et une jupe, le tout moulant avec un motif floral juste en dessous de son nombril, cintrant la taille pour accentuer la silhouette. L’actrice portait un collier multicolore de Bvlgari avec des boucles d’oreilles cloutées et une bague rose-rouge. La tenue de l’actrice a une texture de velours et une courte traîne. Priyanka a également peint ses lèvres rouges et a laissé ses cheveux lâches sur ses épaules. Priyanka a l’air tout à fait fascinante dans la tenue.

Découvrez les photos de Priyanka Chopra de l’événement Bvlgari ici :

Priyanka Chopra traîne avec Zendaya, Anne Hathaway et plus

Priyanka Chopra a été vue en train de partager la vedette avec de grandes personnalités d’Hollywood et de la K-pop telles qu’Anne Hathaway, Zendaya et Lisa de Blackpink. Zendaya et Lisa portaient des ensembles rouges tandis qu’Anne a opté pour une robe dorée scintillante. Priyanka a été vue en train de discuter avec Anne et Zendaya à différents moments. Les dames étaient absolument magnifiques. Ils ont même posé pour des photos avec le PDG de Bvlgari, JC Babin. Priyanka s’est assise avec Zendaya et Lisa et a également posé pour des photos pour les séances photo. les vidéos et les photos ont fait la une des journaux dans Entertainment News.

Regardez les vidéos de Priyanka Chopra avec Anne Hathaway, Zendaya et Lisa de Blackpink ici :

L’association de Priyanka Chopra avec Bvlgari

L’actrice s’est engagée comme ambassadrice en 2021. Jean-Christophe Babin avait fait part de sa joie d’accueillir Priyanka dans la famille Bvlgari. L’entrepreneur avait fait l’éloge de Priyanka pour son travail humanitaire et l’avait affirmée comme une source d’inspiration pour des millions de personnes. Cette association a eu un impact sur diverses causes sociales. Priyanka a également fait sa part.