Priyanka Chopra étend son soutien à Malala Yousafzai après qu’elle se soit désabonnée de Hasan Minhaj, écrit “il préfère les petits ..”

Malala Yousafzai, qui a reçu le prix Nobel de la paix, a reçu un cri de Priyanka Chopra après que Hasan Minhaj ait publié une vidéo dans laquelle il se moquait d’elle en disant qu’il ne la suivrait peut-être pas sur Instagram même si elle le faisait. Dans la vidéo, il a montré comment Malala a choisi d’arrêter de le suivre en ce moment.

Partageant la vidéo sur Instagram, Hasan Minhaj a écrit : “D’accord, ça devient incontrôlable @malala !” La vidéo semble être une promotion de son prochain spectacle et commence par le titre “Malala applaudit”.





Hasan a déclaré dans la vidéo : « Le 4 octobre, j’ai fait une blague sur Malala, lauréate du prix Noble pour la paix. J’ai dit qu’elle me suit sur Instagram et je ne la suis pas en retour. Puis le 5 octobre, elle a riposté (en demandant qui est cet homme ?). Au lieu de faire un second tour, elle m’a désabonné sur Instagram. Je suis désolé Malala, suivez-moi. Je ne sais pas si je vais te suivre par contre. Je suis si petit.

Priyanka est allée sur son Instagram et a ensuite dit. Elle a écrit : « Même fille, même @malala ! Je suppose qu’il préfère le petit au drôle.

Pour les non-initiés, Priyanka Chopra a démontré à plusieurs reprises qu’elle est profondément ancrée dans sa culture indienne tout en étant dans un pays différent. Elle a mis en ligne une photo de sa main aujourd’hui qui avait un mehendi qui portait les initiales de son mari Nick Jonas. Elle a également été vue arborant un chooda.

Priyanka Chopra a récemment rencontré la vice-présidente américaine Kamala Harris. En lui parlant, l’actrice a déclaré qu’elles étaient des filles de l’Inde.

Dans son discours d’ouverture, Priyanka a déclaré: “Dans mon pays d’origine, l’Inde, les femmes ont occupé les plus hautes fonctions électives. De notre premier ministre élu deux fois Indira Gandhi en 1966 à notre président actuel Draupadi Murmu.”

“C’est tellement déconcertant pour moi que dans ce pays (les États-Unis), le grand pays de tant d’opportunités, de tant de révolutions, nous n’ayons pas vu ce dernier plafond de verre se briser”, a-t-elle poursuivi.