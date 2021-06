Priyanka Chopra et sa mère Madhu Chopra visitent le Rock and Roll Hall of Fame | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Priyanka Chopra Jonas profite au maximum de son temps après avoir terminé ses engagements professionnels à Londres et est retournée aux États-Unis. L’actrice a récemment visité le Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland, Ohio, avec sa mère Madhu Chopra et d’autres membres de la famille.

Priyanka peut être vue vêtue d’une jolie robe courte à fleurs, tandis que sa mère porte un haut en dentelle avec un short noir.

Partageant des photos de sa visite sur Instagram, l’actrice a écrit: « Merci @rockhall de m’avoir fait passer un si bon moment à moi et à ma famille. Tellement incroyable d’être parmi les plus grands de la musique. Merci Greg, Shelby, Nwaka et tous ceux qui l’ont rendu si fluide.

Auparavant, l’actrice avait été vue pour la première fois dans son restaurant Sona à New York. Partageant l’expérience de la même chose sur son Instagram, la femme de 38 ans a écrit: « Je ne peux pas croire que je suis enfin à @sonanewyork et que je vois notre travail d’amour après 3 ans de planification. Mon cœur est si plein d’aller dans la cuisine et de rencontrer l’équipe qui fait de @sonanewyork une expérience si saine. De ma salle à manger privée homonyme, Mimi’s, aux intérieurs magnifiques, à l’art époustouflant d’artistes indiens (à vendre) et à la nourriture et aux boissons délicieuses, l’expérience Sona est si unique et fait partie de mon cœur au cœur de New York. . «

Priyanka était auparavant en poste depuis longtemps à Londres où elle tournait dos à dos pour ses projets à venir. La star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.