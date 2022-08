“Priyanka Chopra et Nick Jonas sont un mauvais match”, Sima Taparia de Indian Matchmaking conseille à son client de ne pas épouser un homme de 7 ans plus jeune

Matchmaking indien sur Netflix est de retour pour sa deuxième saison et cette fois, semble être encore plus régressif et odieux que le premier. Sima Taparia est de retour pour répandre ses paroles de sagesse dépassées, qu’elle croit être le Saint Graal sur les mariages indiens, et cette fois, elle a décidé d’aller jusqu’à traîner les noms de célébrités au hasard qui n’ont absolument rien à voir avec elle Série Netflix. Dans l’un des épisodes de Matchmaking indien saison 2, Sima Taparia décide de dissuader son client Nadia Jagessaren allant de l’avant et en étiquetant Priyanka Chopra et Nick Jonas “un mauvais match”, et même en faisant honte à ce dernier.

Matchmaking indien: Sima Taparia conseille une cliente sur un homme plus jeune

Lorsque Sima Taparia arrive chez la cliente Nadia Jagessar pour discuter de correspondances potentielles et apprend l’existence de Vishal, 7 ans plus jeune, elle dit : “2-3 ans d’accord, mais 7 ans de moins… Je veux dire, ils ne le seront pas. ..parce qu’ils auront une différence. La maturité est très importante. Tu es plus mature parce que tu as 7 ans de plus. Donc je pense que nous allons laisser tomber Vishal.” La mère de Nadia est d’accord, ajoutant : “Je pense que si le gars a sept ans de plus, ça va. Mais pour que la fille ait sept ans de plus, je ne sais pas. Peut-être que je suis démodée”, ce à quoi Sima répond : “Même moi, je suis démodé.”

Sima Taparia appelle Priyanka Chopra et Nick Jonas “un mauvais match”

Nadia cite alors l’exemple de Priyanka Chopra et Nick Jonas puisque ce dernier a 11 ans de moins que sa femme. Répondant sèchement, Sima ajoute: “Mais je ne pense pas que ce soit un bon match. Désolé de le dire. Ils se sont mariés, mais ce n’est pas un bon match. Il a l’air si petit et menu devant elle, et elle a l’air plus âgée. ” Se tournant vers la mère de Nadia, elle poursuit : “Nadia aimait Vishal parce que c’était un garçon mignon et attirant. Mais je pense qu’elle devrait voir plus de choses que ça chez un garçon.”

La plupart des autres épisodes de Matchmaking indien 2 est à propos de Sima Taparia disant au client de s”adapter et de faire des compromis et comment sa marque de jumelage est la seule à faire survivre les mariages indiens, vous obtenez l”essentiel.