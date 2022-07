Priyanka Chopra et Nick Jonas posent pour la campagne Perfect Moment : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Alan Silfen pour Perfect Moment / MEGA

Le couple qui pose ensemble reste ensemble ! Priyanka Chopra40 et Nick Jonas, 29 ans, vient de jouer dans une nouvelle séance photo pour la marque de vêtements de sport de luxe, Perfect Moment. Dans le tournage, Nick et Priyanka avaient l’air adorables alors qu’ils se blottissaient l’un contre l’autre avec des vêtements d’hiver élégants.

Sur une photo, Nick était assis derrière Priyanka avec son bras drapé sur son épaule. Nick portait une doudoune noire à capuche avec un débardeur côtelé blanc en dessous avec une multitude de colliers superposés. Pendant ce temps, Priyanka était magnifique dans un pull noir, blanc et gris à fermeture éclair qui était dézippé sur sa poitrine révélant un grand décolleté.

Le couple a également eu des photos en solo alors que Priyanka portait une veste zippée moulante et courte à chevrons noirs et blancs. Elle a gardé la veste ouverte, montrant un soutien-gorge de sport noir avec un passepoil blanc en dessous. Le soutien-gorge de sport était super décolleté, montrant sa poitrine et elle a stylisé le haut avec un pantalon noir taille mi-haute.

Quant à son glam, elle avait ses cheveux brun foncé mi-haut mi-bas tout en se séparant au milieu avec une frange latérale encadrant son visage. Pendant ce temps, Nick était beau alors qu’il regardait la caméra avec un petit sourire narquois tout en portant une doudoune rouge vif à rayures bleu marine. Sous sa veste à capuche, il portait le même débardeur blanc côtelé.

Priyanka et Nick ont ​​tous deux posté une photo de la campagne avec la légende : « C’est un jour spécial pour nous !! Nous sommes fiers de rejoindre la famille Perfect Moment en tant qu’investisseurs et conseillers stratégiques.

Ils ont poursuivi : “Ayant porté @perfectmomentsports de manière organique pendant des années, l’un de nous est un passionné de snowboard et l’autre un adepte de l’après-ski (vous devinez qui est qui ?!), nous sommes vraiment tombés amoureux de cette marque chic. Au fur et à mesure que nous connaissions mieux l’entreprise, nous nous sommes également vraiment connectés à leur philosophie… en créant des moments parfaits. Personnellement, créer des souvenirs et des moments spéciaux est quelque chose qui nous passionne profondément dans notre vie quotidienne, et maintenant nous avons le plaisir de le faire dans notre nouvelle entreprise.

Le couple a terminé sa légende en écrivant : « ALORS ! Si vous aimez les voyages, la couleur, l’aventure et les grands espaces, c’est une marque que vous aimerez aussi (si vous ne l’aimez pas déjà.) Restez à l’écoute pour tout ce qui est à venir.