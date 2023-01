Priyanka Chopra et Nick Jonas ont une journée à la plage avec leur fille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Priyanka Chopra, Nick Jonas, et leur fille Malte Marie a profité d’une journée ensoleillée à la plage de Malibu le dimanche 22 janvier. L’actrice de 40 ans, la chanteuse de 30 ans et leur fille d’un an avaient l’air de passer une excellente journée en profitant du soleil. Les résurrections matricielles La star a partagé les photos d’elle-même et de sa famille sur son Instagram avec une simple légende : “dimanche” avec des émoticônes cœur blanc, mains de prière et cœur-yeux.

Le premier plan montrait toute la famille. Nick et Priyanka arboraient tous les deux des couleurs sombres tandis que Malti arborait une jolie combinaison jaune. Les Alerte à Malibu L’actrice portait un pull noir alors qu’elle tenait sa fille, et Nick a porté un gilet noir sur un pull gris avec une casquette rouge. La deuxième photo présentait un gros plan de Priyanka et Malti regardant l’eau alors que l’actrice arborait un débardeur marron. Le dernier plan montrait toute la famille debout sur la plage.

La sortie a eu lieu un jour après le premier anniversaire de Malti, plus tôt en janvier. Le couple a accueilli leur fille via une mère porteuse en janvier 2022. La fille de Nick et Priyanka est née prématurément et a dû passer les 100 premiers jours de sa vie à l’USIN. Le Jonas Brother a parlé de lui organiser une fête spéciale lors d’une apparition sur La Kelly Clarkson Spectacle. Il a dit qu’ils voulaient tout faire après ses difficultés au début. “Elle a traversé un voyage assez sauvage au début de sa vie, et nous avons donc dû célébrer avec style”, a-t-il déclaré.

La sortie à la plage a également eu lieu peu de temps après que Priyanka ait été présentée dans Vogue britannique, y compris quelques plans d’elle berçant sa fille dans des tenues rouges assorties. Comme elle l’a fait sur plusieurs de ses photos sur les réseaux sociaux, l’actrice a soigneusement caché le visage de sa fille. Dans l’interview, elle a expliqué comment sa relation avec sa fille avait changé sa vision des choses. “Maintenant, je sens que j’ai un centre, un sentiment de calme, car chaque décision finit par être à son sujet”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Il n’y a vraiment rien de plus satisfaisant que de voir son visage dès qu’elle ouvre les yeux.”

