Priyanka Chopra et Nick Jonas envoient un food truck pour souhaiter son anniversaire à Siddharth Chopra | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Priyanka Chopra Jonas est la meilleure sœur aînée. La star, connue pour être très proche de sa famille, a profité de son compte Instagram pour souhaiter à son jeune frère Siddharth Chopra son anniversaire.

L’actrice a partagé une belle photo d’elle et de Siddharth de leur enfance, dans laquelle ils jouent tous les deux dans un plan d’eau.

Priyanka a partagé une autre photo de Siddharth et de sa mère Madhu debout à côté d’un tableau noir qui a un message de la star et de son mari chanteur pour le garçon d’anniversaire.

« Cher Sid, joyeux anniversaire !! Nous savons qu’il n’y a pas grand-chose que vous aimez plus que la nourriture Nous vous aimons Nick + Didi ». À l’arrière-plan, un food truck noir, qui avait peut-être été envoyé par Priyanka et Nick, se tenait debout.

« Joyeux anniversaire Sid ! Je t’aime et j’aurais aimé être là pour te célébrer en te souhaitant autant de joie et de rires @siddharthchopra89 », a écrit la femme de 38 ans en légende de son message.

L’actrice de « The White Tiger » est actuellement en poste à Londres, au Royaume-Uni. L’actrice a passé beaucoup de temps au Royaume-Uni depuis les six derniers mois en raison d’engagements liés au travail. Elle a également été vue en train d’assister au match de Wimbledon récemment.

Priyanka sera ensuite vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». La star mondiale figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.