Priyanka Chopra et Nick Jonas envisagent d’avoir plus d’enfants via la maternité de substitution après Malti Marie ? [Deets Inside]

En janvier de cette année, Priyanka Chopra et Nick Jonas ont accueilli une petite fille par maternité de substitution. Le couple a nommé leur enfant Malti Marie Chopra Jonas, et ils ont partagé des aperçus de leur fille sur Instagram. Cependant, nous n’avons pas encore une image claire de Malti Marie. La fille de PeeCee et Nick n’a que six mois, et récemment, ils ont même célébré son anniversaire de six mois en coupant un gâteau. Eh bien, apparemment, le couple veut que Malti Marie ait des frères et sœurs, et ils prévoient plus d’enfants via la maternité de substitution.

Une source a déclaré à BollywoodLife : “C’est tout ce qu’ils ont jamais connu, et leurs frères et sœurs sont l’une des parties les plus importantes de leur vie, c’est donc quelque chose qu’ils veulent vraiment pour Malti. Ils ne sont pas encore prêts à en accueillir un autre, mais quand ils le feront , ils vont utiliser une mère porteuse comme ils l’ont fait la dernière fois. Ce n’est pas une question de si, c’est seulement une question de quand.”

La source a en outre révélé que Nick voulait que ses enfants aient un âge proche. Le chanteur-acteur souhaite également que ses enfants aient l’âge de ses frères Kevin Jonas et Joe Jonas. On dit que les frères Jonas veulent que leurs enfants soient comme des frères et sœurs et non des cousins. Même leurs parents les poussent à avoir le plus d’enfants possible. Eh bien, il semble qu’il y aura beaucoup de Jonases en ville.

Il y a quelques jours, Priyanka Chopra a partagé plusieurs photos de la célébration de son 40 anniversaire. L’actrice a été rejointe par Parineeti Chopra et d’autres membres de la famille pour sa journée spéciale. Elle a légendé les photos, “Juste une fille et son équipe d’anniversaire!”

Sur le plan du travail, Priyanka sera ensuite vue dans It’s All Coming Back to Me, dont la sortie est prévue en février de l’année prochaine. L’actrice a également programmé la série Web Citadel d’Amazon Prime Video. PeeCee était censé jouer dans Jee Le Zaraa aux côtés de Katrina Kaif et Alia Bhatt, mais apparemment, le film a été mis en veilleuse.