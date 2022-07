Priyanka Chopra et Nick Jonas à Karan Johar ; Top des célébrités de Bollywood qui sont devenues parents par maternité de substitution [watch video]

Célébrités de Bollywood devenues parents par maternité de substitution : La star mondiale Priyanka Chopra et son mari Nick Jonas ont récemment célébré l’anniversaire de six mois de leur fille Malti. Laissez-nous vous dire que Priyanka Chopra et Nick Jonas ont accueilli Malti via une mère porteuse le 21 janvier 2022. Le couple de superstars fait très bien son devoir parental depuis qu’ils sont devenus parents. Eh bien, le couple profite de son meilleur moment avec sa petite princesse Malti. Ce n’est pas seulement Priyanka et Nick qui ont accueilli un bébé via une mère porteuse, mais il y a aussi des stars de Bollywood qui ont eu un bébé via une mère porteuse. De sunny leone à Shilpa Shetty, ces grandes stars sont devenues parents grâce à la maternité de substitution. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par Devisha Keshri