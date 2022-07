Priyanka Chopra et les photos romantiques de Nick Jonas passant une «heure magique» à Lake Tahoe donnent des objectifs de couple majeurs

Priyanka Chopra profite certainement de son séjour au Nevada avec son mari Nick Jonas. Priyanka a rejoint Nick ce week-end pour son championnat de golf qui s’est tenu à Lake Tahoe au Nevada. Et après avoir vu les nouvelles photos publiées par Nick sur Instagram, nous sommes sûrs que le couple a passé beaucoup de temps au milieu de la beauté pittoresque du lac Tahoe.

Sur les photos partagées par l’auteur-compositeur-interprète sur son Instagram, le couple adoré est vu en train de profiter de l’heure dorée sur un yacht. Priyanka porte un ensemble assorti de couleur orange pop superposé sous une veste noire tandis que Nick a opté pour un t-shirt et un jogging noirs basiques, une doudoune et une casquette.

Dès que Nick a laissé tomber les photos, leurs fans ont repris les commentaires les qualifiant de “meilleur couple”. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Magnifique couple !! Que Dieu continue de vous bénir tous les deux avec un amour et un bonheur sans fin ensemble”, tandis qu’un autre a commenté : “Vous êtes le meilleur couple de tous les temps.”





Samedi, Priyanka a été vue en train d’encourager Nick alors qu’il jouait au golf à l’American Century Championship, qui comptait également le chanteur Justin Timberlake et l’acteur Miles Teller, qui a joué aux côtés de Tom Cruise dans le film dramatique d’action à succès de 2022 Top Gun : Maverick, parmi les participants.

Le couple a embrassé la parentalité plus tôt cette année avec la naissance de leur fille Malti Marie Chopra Jonas. Vendredi, Priyanka a partagé une nouvelle photo de sa fille. Sur la photo, l’actrice de mode et son amie ont été vues en train de poser avec leurs bébés sur leurs genoux, dans un décor naturel époustouflant.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka sera ensuite vue dans la série télévisée dramatique de science-fiction Amazon Prime Video Citadel créée par les Russo Brothers of Avengers: Endgame et Avengers: Infinity War, dont le dernier film The Grey Man, devrait sortir le 22 juillet sur Netflix, met en vedette Dhanush avec Ryan Gosling et Chris Evans.

