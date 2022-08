Priyanka Chopra et bébé Malti Marie groove à Sasural Genda Phool vient de mettre notre humeur du dimanche à droite [WATCH]

Priyanka Chopra et Nick Jonas sont devenus parents grâce à la maternité de substitution. Ils ont accueilli leur petite fille au mois de janvier 2022. Apparemment, le bébé est né prématurément et a donc dû être gardé à l’USIN pendant près de 100 jours. Ce n’est qu’après avoir ramené leur petite fille à la maison que Priyanka et Nick ont ​​​​partagé le premier aperçu d’elle. Le couple star a nommé leur petit Malte Marie Chopra Jonas. Récemment, PeeCee a partagé un aperçu de son petit et cela nous a fait craquer.

Priyanka Chopra et Baby Malti s’amusent

Dans une vidéo partagée, Priyanka peut être vue en train de se détendre avec Malti et les deux dansent sur Sasural Genda Phool. La jolie vidéo a en effet rendu notre dimanche matin plus lumineux. Sania Mirza, Farhan Akhtar, Dia Mirza et d’autres ont laissé tomber des emojis de coeur sur cette vidéo de PeeCee. L’actrice s’est abstenue de montrer le visage de Malti et donc dans la vidéo, les fans ne peuvent voir que le profil arrière du petit. Regardez la vidéo ci-dessous :

Aperçus de Malti Marie Chopra Jonas

Ce n’est pas la première fois que Priyanka Chopra partage un aperçu de Malti. Il y a quelques jours à peine, elle avait partagé une photo qui la montrait en train de jouer avec Malti. Les fans ont été totalement impressionnés car ils ont pu voir un bracelet de cheville de pierres noires sur Malti. Il s’agit de la tradition indienne et les fans ont félicité Priyanka Chopra d’être toujours desi dans l’âme.

Jee Le Zaraa retardé

Entre-temps, nous avons appris que le tournage de son film Jee Le Zaraa avec Alia Bhatt et Katrina Kaif a été retardé. C’est parce qu’Alia Bhatt est enceinte de son premier enfant et que Priyanka Chopra est occupée à remplir ses fonctions de mère. Les créateurs donnent aux divas un espace pour profiter de leurs progrès personnels.