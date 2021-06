Priyanka Chopra est une épouse «fier» alors que la série Web de Nick Jonas remporte 12 nominations aux Daytime Emmy | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Priyanka Chopra est fière de son mari Nick Jonas mais pas du tout surprise car sa série Web Netflix « Dash & Lily » a reçu 12 nominations aux Daytime Emmy.

Exprimant sa joie face à la nouvelle, Priyanka a profité de ses histoires Instagram pour féliciter Nick. L’actrice a partagé deux images d’affiche de ‘Dash & Lily’. Dans le premier, elle a écrit 6 nominations aux Daytime Emmy et a écrit « si fier @nickjonas avec un emoji aux yeux de cœur ». La photo suivante est une rediffusion de la publication Insta de Nick qui mentionne que l’émission a reçu un total de 12 nominations aux Daytime Emmy. Priyanka a sous-titré l’histoire comme suit : « Pourquoi ne suis-je pas surpris ? » avec un emoji aux yeux de coeur.

Nick Jonas a également profité de son Instagram pour partager la bonne nouvelle. « Wow, absolument époustouflé par cette nouvelle incroyable 12 noms Emmy pour #DashAndLily !! J’ai adoré produire ce projet avec une équipe aussi incroyable! Tellement fier de tout le monde ! Allons-y!! @Netflix @JoshBarryLA @slevydirect », a écrit le chanteur-producteur dans un post.

Nick et Priyanka sont les plus grandes pom-pom girls l’un de l’autre et ne laissent aucun succès de l’autre passer inaperçu.

Plus tôt, lorsque Nick Jonas s’est cassé la côte et accueillait toujours les Billboard Music Awards 2021, Priyanka a publié un long « message d’appréciation de son mari » sur son Instagram.

« Poste d’appréciation du mari. Pas même une côte fêlée ne peut arrêter cette force de la nature. Tellement fière de toi bébé. Avec tout ce que vous faites ! Votre éthique de travail, votre quête de l’excellence ! Tu m’inspires tous les jours ! Je l’ai écrasé aujourd’hui ! Je t’aime tellement », a écrit la femme adorée.

Sur le plan du travail, Priyanka sera ensuite vue dans une série Amazon Prime « Citadelle ». Elle a également sorti une rom com ‘Text For You’ et fait également partie de ‘Matrix 4’.