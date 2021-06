Priyanka Chopra est le cœur de son mari Nick Jonas, consultez son article romantique ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice et productrice Priyanka Chopra est occupée par ses engagements professionnels et est actuellement à Londres en tournage pour sa prochaine série Amazon Prime Citadel.

Son mari Nick Jonas, qui est actuellement à Los Angeles, est en manque de sa femme. Le chanteur s’est rendu sur son Instagram lundi 14 juin pour partager un article court mais super romantique pour sa femme.

« Sa. C’est ça. C’est le poste. Mon (coeur) me manque », a écrit Nick avec une photo d’amour avec Priyanka.

Sur la photo, on voit les tourtereaux perdus dans les yeux l’un de l’autre. Priyanka est vêtue d’un magnifique sari bleu ciel sans manches avec des motifs floraux blancs. La star mondiale porte également des bracelets en argent dans une main et sa magnifique bague de fiançailles en diamant dans l’autre. Nick est vêtu avec désinvolture d’un pull uni blanc et d’un pantalon noir.

Le chien de compagnie du couple, Gino, peut également être vu confortablement assis à côté de Nick lors de la soirée romantique.

Priyanka s’est récemment rendue à Los Angeles pour être avec son mari Nick Jonas, qui a accueilli les Billboards Awards cette année. Les Jonas Brothers ont également joué lors de la cérémonie. Priyanka était l’une des présentatrices cette année. Ses photos torrides de la cérémonie ont fait s’effondrer Internet.

L’actrice s’est mariée à Nick Jonas lors d’une somptueuse fête de mariage qui a eu lieu le 2 décembre 2018 à Jodhpur. Elle s’est mariée à la fois lors d’une cérémonie hindoue traditionnelle et d’un mariage blanc, célébré par le père de Nick.