New Delhi: La sensation mondiale Priyanka Chopra est de retour à Londres et semble apprécier son temps là-bas, « juste vibrer » et « à la recherche d’aventure » ​​selon ses dernières histoires Instagram. Jeudi soir, la superbe actrice s’est rendue sur son compte Instagram pour partager son ensemble de patronne entièrement blanche et des photos d’elle explorant la belle ville avec ses amis.

Sur la première photo, l’actrice de ‘Dostana’ est vue vêtue d’une tenue blanche associée à des bijoux en or et l’a sous-titrée en disant: « Juste vibre » et dans la seconde, elle semble détourner le regard, pensant à tout ce qu’elle pourrait faire dans la ville merveilleuse.

L’actrice a également été vue allongée sur l’herbe avec ses amis, Divya Jyoti et James Cavanaugh et se promenant dans les rues de la ville dans sa tenue élégante.

Découvrez les photos de ses journaux intimes à Londres:

L’actrice est de retour à Londres après avoir profité de son temps libre aux États-Unis où elle a passé du temps de qualité avec sa famille et son mari Nick Jonas et a également visité son restaurant, Sona, à New York. Elle avait également visité le Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland, Ohio avec sa mère Madhu Chopra et d’autres membres de la famille.

Priyanka était auparavant en poste depuis longtemps à Londres où elle tournait dos à dos pour ses projets à venir. La star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.