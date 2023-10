Priyanka Chopra a été critiquée pour ne pas avoir assisté au mariage de Parineeti mais pour s’être rendue à un festival du film indien. Les gens ont été déçus qu’elle ait donné la priorité à son engagement professionnel plutôt qu’à la journée spéciale de son cousin. Pour le look de l’aéroport, Priyanka a gardé un look décontracté avec un look entièrement noir. Elle a opté pour un haut court noir, associé à un manteau long et un pantalon. Elle a complété son look avec quelques accessoires. Dans une vidéo de paparazzi, on la voit sortir du terminal de l’aéroport tandis que des photographes l’entourent pour prendre des photos. Quelques fans ont également été aperçus sur place, essayant de capturer l’instant. Priyanka a patiemment traité les médias et a posé pour eux en brandissant le signe de la paix. Elle les a également salués les mains jointes et a pris la pose namaste. Priyanka Chopra vit à Los Angeles avec Nick Jonas et Malti. Elle est actuellement en Inde pour le festival du film auquel elle participera en tant que présidente du festival.