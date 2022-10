Priyanka Chopra entre dans la cuisine de son restaurant Sona ; fait Avocado Bhel, savoure la pizza Burrata Butter Chicken et plus encore [WATCH VIDEO]

Desi fille Priyanka Chopra le cloue à Hollywood. Elle a quelques grands films hollywoodiens dans son minou. La star mondiale est capable de gérer sa carrière à Bollywood et à Hollywood. Et en plus de cela, elle est aussi une entrepreneure à succès. Priyanka Chopra est définitivement multitâche et l’un de ses projets les plus réussis est son restaurant à New York. Le restaurant nommé Sona servant une délicieuse cuisine indienne avec une touche occidentale est un joint très populaire. Dans une vidéo récente, Priyanka Chopra a emmené des fans dans la cuisine de Sona.

Priyanka Chopra a partagé une vidéo sur son Instagram montrant l’intérieur de la cuisine de Sona. Elle a fait équipe avec les chefs pour préparer de délicieux plats. Elle a d’abord savouré la pizza au poulet et au beurre de burrata. L’actrice a ensuite aidé le chef à préparer Avocado Bhel et a révélé que sa partie préférée était le chat masala. Plus tard, elle a donné un aperçu d’Amritsary Fried Fish et tout avait l’air tout simplement délicieux. Elle a apprécié les fans pour avoir préparé des plats nouveaux et uniques.

Jetez un œil à la vidéo de Priyanka Chopra ci-dessous :

Il n’y a pas si longtemps, Priyanka Chopra avait organisé une grande soirée dans son restaurant Sona. Elle a eu un gala avec Malala Yousafzai, le créateur de mode américain Prabal Gurung, Joe Joans et d’autres. Bien sûr, mon mari Nick Jonas avec elle.

C’est en mars 2021 que Priyanka Chopra a inauguré son restaurant haut de gamme. C’est devenu un joint très populaire non seulement parmi les New-Yorkais mais aussi parmi les stars de Bollywood. De nombreuses stars de Bollywood ont rendu visite à Sona et ont mangé de la nourriture délicieuse.

Le prochain projet de Priyanka Chopra

Le prochain projet Bollywood de Priyanka Chopra est Zee Le Zara. Elle sera vue avec Alia Bhatt et Katrina Kaif.