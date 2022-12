Priyanka Chopra en maillot de bain jaune lors d’une escapade à Dubaï: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Priyanka Chopra on aurait dit qu’elle ne s’inquiétait pas des froids mois d’hiver à venir alors qu’elle profitait d’un voyage sous le soleil de Dubaï ! La magnifique actrice s’est rendue sur son Instagram le dimanche 4 décembre pour partager un incroyable album photo de sa visite dans la ville des Émirats arabes unis, y compris une photo impertinente d’elle-même allongée sur le pont d’un gigantesque yacht dans un maillot de bain jaune vif. Posant comme une pro, Priyanka s’est avérée digne d’être appelée l’une des plus belles femmes du monde.

Le voyage international intervient après que la magnifique star a célébré son 4e anniversaire de mariage avec son mari Nick Jonas. Il suit également le couple adoré emmenant leur romance brûlante sur la scène du concert du Global Citizen Festival à New York récemment, où ils ont partagé un doux baiser après la performance de Nick. Avec le hitmaker “Levels” en costume rouge et le Alerte à Malibu actrice portant un tailleur-pantalon sauvage et coloré, la paire était tout à fait l’exposition au gala de musique annuel.

Pendant ce temps, le couple A-list a confirmé le 21 janvier qu’ils avaient accueilli leur premier enfant. “Nous sommes ravis de confirmer que nous avons accueilli un bébé via une mère porteuse”, indique le communiqué officiel du couple. «Nous demandons respectueusement votre vie privée pendant cette période spéciale alors que nous nous concentrons sur notre famille. Merci beaucoup.” Bien que le sexe ou la date de naissance du bébé n’aient pas été confirmés à l’époque, il a été rapporté qu’une petite fille est arrivée le 15 janvier.

Bien qu’il semble que le couple ait gardé la grossesse très privée, cela n’a pas surpris les fans de longue date, car Priyanka a parlé de ses projets de maternité dans le passé. La star a partagé avec Aujourd’hui hôtes en octobre 2019 qu’elle “avait hâte” de fonder une famille. “Je veux dire, il se passe tellement de choses dans nos vies que chaque fois que Dieu nous bénit, c’est quelque chose que nous voulons tous les deux.”

Et Priyanka et Nick auront sans aucun doute des conseils parentaux à portée de main et peut-être un peu d’aide pour la garde d’enfants de la part de la famille de Nick ! Les frères de Nick — Jo et Kévin Jonas — sont déjà pères. Joe partage sa fille Willa et un nouveau-né avec sa femme Sophie Turneret Kevin partage des filles Aléna et Valentina avec sa femme Danielle.