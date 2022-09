Priyanka Chopra écrit un adorable souhait d’anniversaire pour son “amour” Nick Jonas; vérifier sa réaction

S’il y a un parfait qui fixe des objectifs relationnels, alors ce doit être Priyanka Chopra et Nick Jonas. Le couple est marié depuis 2018 et ils ne négligent aucun effort. Le couple a accueilli leur fille Malte Marie en janvier de cette année via la maternité de substitution.

C’était le 16 septembre, lorsque le chanteur a célébré son 30e anniversaire et a reçu beaucoup d’amour et d’appréciation de la part des stars du monde entier. Au milieu de l’amour que le chanteur a reçu de ses fans de tous horizons, la femme de Nick, Priyanka, a écrit une note adorable.

S’adressant à Instagram, Priyanka a écrit que le week-end avait rempli son cœur. Elle a également écrit que le 30e anniversaire de son mari avait dépassé ses attentes.

Découvrez le message de souhait d’anniversaire de Priyanka Chopra pour Nick Jonas ici:

Dans son message, elle a appelé Nick son amour et lui a souhaité un joyeux anniversaire. Elle lui a souhaité de la joie dans sa vie et un sourire éternel sur son visage. L’actrice lui a également avoué son amour en écrivant “Je t’aime”. Elle a également parlé de la façon dont toute sa famille et ses amis ont rempli la pièce d’amour et de bonheur. Quelques minutes après que l’actrice ait posté le souhait d’anniversaire, Nick a commenté avec un cœur rouge dans la section. Il a également écrit : “Un moment épique. Tu es incroyable.”

L’actrice avait organisé la fête au terrain de golf car Nick adore ce sport. La fête avait un thème de golf et un code vestimentaire blanc. Cependant, nous ne pouvions pas quitter des yeux la robe nuisette que l’actrice portait pour l’occasion.

La publication a déjà reçu plus de 52 000 likes. Pour les non-initiés, l’actrice est la star indienne la plus suivie et compte 82,3 millions de followers sur Instagram.

Côté professionnel, dans l’industrie du cinéma hindi, on verra ensuite l’actrice dans Jee Le Zara qui sera réalisé par Farhan Akhtar, face à Katrina Kaif et Alia Bhatt.