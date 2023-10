Mannara, la cousine de Priyanka Chopra, fête son anniversaire dans la maison Bigg Boss 17.

À l’occasion de l’anniversaire de Mannara Chopra, sa sœur Priyanka Chopra lui a fait pleuvoir de l’amour et a partagé une photo d’enfance. Partageant la photo, elle a souhaité « bonne chance » au candidat de Bigg Boss 17.

Regarde:

Mannara Chopra, qui vit dans la maison Bigg Boss 17, est la cousine de Priyanka Chopra. Mannara Chopra s’est récemment retrouvée au milieu de controverses alors qu’elle faisait la promotion de Thiragabadara Saami, après que la vidéo du réalisateur Ravi Kumar Chowdary l’embrassant soit devenue virale sur les réseaux sociaux.

Plus tard, l’actrice a réagi à la polémique et a déclaré que ce n’était pas intentionnel. Le réalisateur était très excité, c’est pourquoi il l’a embrassée parce qu’il aime son travail. Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende : « @memannara parle de la controverse en cours où, dans une vidéo virale, le réalisateur l’embrasse ! »

Pendant ce temps, en parlant des candidats de Bigg Boss 17, ils ont déjà commencé à attirer l’attention. Dans le prochain épisode de Big Boss, Vicky Jain et Neil Bhatt, qui sont de très bons amis, seront vus en train de se disputer après qu’Ankita Lokhande se soit battue avec Khanzaadi.

Dans le clip promotionnel, on peut voir Ankita Lokhande se battre avec Khanzaadi à l’intérieur de la maison Bigg Boss. Plus tard, on peut voir Vicky et Neil se battre tandis que d’autres tentent de les calmer. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi, l’un d’eux a écrit : « Ab Khanzaadi ka alag chalu ». Le deuxième a dit : « Mais aucun combat ne semble réel dans bb17. »