Priyanka Chopra a fait la promotion de son nouveau film The White Tiger pratiquement avant sa sortie numérique cette semaine. L’actrice a partagé des extraits des coulisses avec ses fans des promotions, montrant comment elle s’est habillée pour les interactions en ligne avec les médias.

Dans son dernier message sur Instagram, Priyanka a partagé un selfie pour dire qu’elle est devenue une experte dans la coiffure. Elle a posté le selfie avec la légende: « Je dois dire que je suis devenue une véritable experte en mise à jour 💁🏽‍♀️ #VirtualPressJunketLife. »

Elle avait déjà posté un autre selfie pour montrer à ses abonnés qu’elle se coiffait et se maquillait pour la presse. Elle a demandé: « DIY Glam. Comment ai-je pu faire? (#TheWhiteTiger Press Junket day) »

Après avoir terminé le calendrier de tournage de son nouveau film Text For You à Londres, Priyanka Chopra a commencé à promouvoir The White Tiger et ses mémoires, Unfinished. Le tigre blanc sortira sur Netflix le 22 janvier. Le film met également en vedette Rajkummar Rao et Adarsh ​​Gaurav dans une adaptation du roman d’Aravind Adiga.

