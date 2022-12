Priyanka Chopra dévoile son cœur alors qu’elle s’ouvre sur la disparité des salaires, la honte corporelle à Bollywood, dit: “Je pensais que c’était vrai”

Priyanka Chopra est l’un des plus grands noms du monde du divertissement. Elle vit le meilleur des deux mondes, c’est-à-dire Hollywood et Bollywood. Alors qu’elle a été loin des films de Bollywood après Le ciel est rose et Le tigre blanc, elle gagne des cœurs chaque jour qui passe à Hollywood. L’actrice se prépare actuellement pour sa série hollywoodienne Citadel. Priyanka Chopra s’est ouverte sur le style de travail en Inde et a en quelque sorte exposé le côté obscur de l’industrie du travail envers les femmes. L’actrice a également expliqué qu’elle s’appelait Black Cat (Kaali Billi) et qu’elle avait honte de son teint.

Priyanka Chopra s’ouvre sur la disparité des salaires à Bollywood

Priyanka Chopra Jonas a révélé que c’est la première fois de sa carrière de 22 ans que l’actrice a un salaire égal à celui de sa co-star masculine et que cela s’est produit à Hollywood. Priyanka Chopra, dans une interview avec la BBC, a révélé qu’à Bollywood, elle n’obtiendrait qu’environ 10% de ce que les héros de Bollywood obtiennent, les acteurs masculins. L’actrice de Gunday a partagé que la disparité salariale à Bollywood est “substantiellement importante”, tout en ajoutant que le scénario persiste. Priyanka a également déclaré que beaucoup d’actrices de sa génération ont demandé un salaire égal mais ne l’ont pas obtenu, rapporte le nouveau portail. L’interview devient virale dans Entertainment News.

Consultez le post de Priyanka Chopra sur le récent événement Bvlgari :

Priyanka dit que le patriarcat est profondément enraciné dans l’industrie ; s’ouvre sur la honte

Priyanka se souvient qu’elle pensait que c’était OK de rester assise pendant des heures et des heures sur le plateau et d’attendre que ses partenaires masculins arrivent sur le plateau et commencent à tourner. Priyanka s’est également souvenue d’avoir été appelée chat noir et sombre. “On m’appelait ‘chat noir’, ‘sombre’. Je veux dire, qu’est-ce que ‘sombre’ signifie même dans un pays où nous sommes littéralement tous bruns ?” elle demande. Priyanka a déclaré qu’elle pensait qu’elle n’était pas assez jolie et qu’elle devrait travailler plus dur pour trouver du travail. “Je pensais que c’était juste parce que c’était tellement normalisé”, a déclaré PeeCee en blâmant l’état d’esprit colonial transmis par le Raj britannique.

Parlant de son parcours à Hollywood, Priyanka a déclaré qu’il était vraiment difficile d’être sud-asiatique et indienne à Hollywood. L’actrice ajoute qu’il reste encore un long chemin à parcourir.