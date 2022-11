Priyanka Chopra devient émotive alors qu’elle termine son emploi du temps à Mumbai; dit, ‘Ghar ki baat salut alag hai’

Priyanka Chopra est en Inde depuis quelques jours. L’actrice a un emploi du temps chargé dans le pays pour ses diverses initiatives. Priyanka Chopra Jonas a lancé sa marque de soins capillaires à Mumbai, Anomaly, il y a quelques jours. Et il y a quelques heures à peine, l’actrice a terminé à Mumbai. C’était émouvant pour elle et ses fans de la revoir à Mumbai après si longtemps. Priyanka avait exprimé son bonheur de venir à Mumbai en partageant une histoire de sa carte d’embarquement. Et elle en a déjà fini avec son emploi du temps à Mumbai. L’actrice a écrit une note sincère en quittant Mumbai. Ne vous inquiétez pas, elle est toujours en Inde.

Priyanka Chopra quitte Bombay ; stylos note sincère

Tout au long de sa visite à Mumbai, Priyanka Chopra n’a rien d’autre à faire que son travail. Le PC était à la mode dans Entertainment News et comment ! Elle se déplaçait dans la ville, faisait la promotion et assistait à divers événements. Elle a rencontré beaucoup de monde. Elle s’est arrêtée à Marine Line, a vu les ruelles familières de Babulnath et de Churchgate et est devenue émotive mais était heureuse. Elle a partagé un montage de ce à quoi ressemblaient ses jours à Mumbai. Elle a écrit : “Ghar ki baat hi alag hai ! Il n’y a vraiment rien de tel que de rentrer à la maison.” Elle a remercié tout le monde pour tout l’amour et a également remercié son équipe de l’avoir aidée avec le calendrier. Découvrez le post IG de Priyanka ici:

Priyanka Chopra en route pour l’Uttar Pradesh

Priyanka Chopra a été ambassadrice de la marque et membre de l’UNICEF. Elle a pris diverses initiatives pour comprendre les besoins et les nécessités de diverses villes, lieux et pays défavorisés. Et pour la même chose, l’actrice se dirige maintenant vers Lucknow, Uttar Pradesh. L’actrice a partagé un message puissant à ce sujet dans sa poignée Instagram. Vérifiez le ici:

Priyanka Chopra a été chaleureusement accueillie à Mumbai. Ses fans étaient super heureux de la revoir dans la ville animée. Les fans s’attendaient à ce que l’actrice fasse une annonce de film de Bollywood.