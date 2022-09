Priyanka Chopra déclare que le monde a besoin de “solidarité mondiale” à l’Assemblée générale des Nations Unies, dit que “tout ne va pas bien…”

Lundi, l’actrice de Bollywood-Hollywood Priyanka Chopra s’est adressée à l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle a parlé des problèmes auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Dans son discours, elle a mentionné que le monde a plus que jamais besoin de « solidarité mondiale ».



Priyanka Chopra a souligné les séquelles néfastes de COVID-19 dans son discours, elle a également met la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai. L’actrice a déclaré : “Alors que les pays continuent de lutter contre les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19, alors que la crise climatique bouleverse les vies et les moyens de subsistance, alors que les conflits font rage et que le déplacement de la pauvreté, la faim et les inégalités détruisent le fondement même du monde plus juste que nous se sont battus pendant si longtemps. »







Elle a ajouté : « et comme nous le savons tous, tout ne va pas bien dans le monde. Mais ces crises ne se sont pas produites par hasard, mais elles peuvent être résolues avec un plan. Nous avons ce plan. faites la liste pour le monde.” Priyanka s’est rendue sur Instagram pour exprimer sa gratitude et a écrit : ” Franchir les portes des Nations Unies ce matin pour prendre la parole à l’AGNU pour la deuxième fois, en tant que fière représentante de @unicef, m’a donné une vraie pause. ” Elle a ensuite souligné l’importance de développement durable à l’ère moderne.



Elle a écrit : « Au sommet de l’ordre du jour de cette année se trouvent les objectifs de développement durable. Aujourd’hui, tout était question d’action, d’ambition et d’espoir. moment à perdre. Un merci spécial au Secrétaire général @antonioguterres de m’avoir accueilli aujourd’hui.”

Il est important de mentionner ici que Priyanka est l’ambassadrice de bonne volonté mondiale de l’UNICEF. Elle travaille avec l’organisation depuis plus d’une décennie maintenant.

Pendant ce temps, en ce qui concerne les films, Priyanka sera vue dans des projets internationaux tels que It’s All Coming Back To Me et la série Citadel. Produit par Russo Brothers, “Citadel” sortira en OTT sur Prime Video. La prochaine série dramatique de science-fiction est dirigée par Patrick Morgan et met en vedette Richard Madden aux côtés de Priyanka.



À Bollywood, elle jouera avec Alia Bhatt et Katrina Kaif dans Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar, qui promet d’être une autre histoire d’amitié suivant la lignée de Dil Chahta Hai et Zindagi Na Milegi Dobara, qui sont tous deux devenus des classiques cultes au fil des ans. années. Jee Le Zaraa serait sur les parquets vers septembre 2022 et sera prêt à sortir à l’été 2023. (Avec les entrées de l’ANI)