La superstar de Bollywood Priyanka Chopra Jonas a l’habitude de faire des déclarations avec des robes que seuls les mèmes peuvent décrire le mieux. Heureusement pour nous tous, elle a aussi le sens de l’humour dans son choix de vêtements.

De rappeler à tout le monde Batista de la WWE avec sa robe Met Gala d’inspiration catholique en 2018 à se présenter dans un trench-coat un an plus tôt, Piggy Chops a à peu près tout enfilé.

Maintenant, c’est une robe verte bouffante que Chopra a rendue virale après y être apparue sur plusieurs pages de fans Insta. La robe est une orbe drapée à pois d’une marque appelée Halpern.

C’est vraiment difficile de mettre la robe en mots, alors voilà:

Et juste comme ça, le desi Internet était à la recherche de nouveau matériel de mème et le garçon a fait courir la créativité. Pokémon? Vérifier. Ce gars dans le château de Takeshi? Vérifier. Bombe Sutli? Oui, la robe de Chopra avait Internet dans une certaine frénésie.

Mais peut-être que les mèmes les plus drôles sont venus de l’actrice elle-même qui a pris le temps d’en compiler certains et de les partager avec ses 27 millions d’abonnés Twitter. « Trop drôle … Merci d’avoir rendu ma journée les gars! » la star a écrit sur la plate-forme.

Plus tôt, l’actrice s’est rendue sur Twitter pour partager un selfie où elle a été vue portant des lunettes de lecture rondes à monture métallique. Publiant la photo sur le site de micro-blogging, Priyanka a tweeté qu’il s’agissait de ses nouvelles lunettes et a demandé à ses abonnés ce qu’ils pensaient du nouveau look. Le tweet a recueilli un grand nombre comme d’habitude et les abonnés ont partagé leur point de vue sur le dernier message de l’acteur de 38 ans.

L’un des fans a déclaré qu’ils adoraient les nouvelles lunettes et qu’ils en avaient également besoin maintenant. Alors qu’un autre fan a commenté qu’il s’agissait du «look d’auteur» de Priyanka. Pour certains, l’image leur rappelait Harry Potter car la forme du cadre était assez similaire à celle du personnage de JK Rowling. En outre, un utilisateur a répondu avec des mèmes affectueux de Nick Jonas où l’acteur-chanteur américain peut être vu lorgnant de ses nuances.