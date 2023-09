Priyanka Chopra considère sa sœur Parineeti Chopra comme la plus belle mariée de tous les temps ; a ce message spécial pour Raghav Chadha

Parineeti Chopra avait l’air d’une mariée magnifique, et elle a porté la simplicité d’être une mariée à un autre niveau et a montré à quel point le minimalisme est plus. Tout sur Pari en tant que mariée et Raghav Chadha en tant que marié, c’était tout simplement parfait. Au moment où l’actrice a laissé tomber ses photos de mariage avec son mari Raghav, ses amis, sa famille et ses fans sont devenus gagas et ont déversé tout leur amour sur le jeune marié. Mais ce message spécial de la sœur aînée Priyanka Chopra est incontournable, et cela montre seulement à quel point la diva a manqué de participer au mariage de son petit.

Priyanka a bien appelé sa sœur Pari, la plus belle mariée de tous les temps, elle est comme toutes les sœurs aînées et l’actrice avait également un message spécial pour le nouveau membre de la famille Raghav Chadha, et nous sommes tout simplement impressionnés par l’amour que PC a manifesté sur le jeune marié. « Image parfaite… j’envoie tant d’amour aux nouveaux mariés lors de leur journée spéciale ! Bienvenue dans la famille Chopra @raghavchadha88 j’espère que vous êtes prêt à plonger dans la folie avec nous.Tisha, tu es la plus belle mariée de tous les temps. Nous t’envoyons, à toi et à Raghav, tout l’amour et les bénédictions pour une vie de bonheur. Prenez soin les uns des autres et protégez ce bel amour. Je t’aime, petite. »

Priyanka Chopra a raté le mariage et a créé de nombreuses spéculations sur la rupture entre les sœurs. Mais ce message de Priyanka indique que tout va bien entre les sœurs Chopra, et nous avons hâte qu’elles se retrouvent pour des vacances en famille. Pendant ce temps, la mère de Priyanka, Madhu Chopra, a assisté au mariage et l’a vraiment apprécié. Lorsqu’on lui a demandé si PC avait manqué le mariage, elle a mentionné qu’elle était occupée par son travail. Et interrogée sur les cadeaux qu’elle avait offerts aux jeunes mariés, Madhu a mentionné qu’ils avaient strictement dit non et voulaient seulement des bénédictions.