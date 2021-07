Priyanka Chopra classée 27 sur Instagram Richlist, fait CE montant énorme par publication! | Nouvelles des gens

New Delhi: La sensation mondiale Priyanka Chopra est répertoriée à la 27e place sur la Hopper Instagram Richlist 2021 et elle est la seule autre Indienne à figurer dans le top 30 avec le joueur de cricket Virat Kohli. Selon la société de marketing Hopper HQ, l’actrice de ‘Dil Dhadakne Do’ gagne plus de Rs 3 crore par publication Instagram ! La Hopper Instagram Richlist classe les célébrités, les influenceurs, les sportifs en fonction de leurs abonnés sur les réseaux sociaux et du montant d’argent qu’ils gagnent par publication.

Découvrez le classement de Priyanka Chopra dans le top 30:

D’un autre côté, Virat Kohli s’est classé à 19 ans et on estime qu’il gagne 5 crores de roupies par publication Instagram.

Après avoir été en poste à Londres, où elle tournait dos à dos pour ses projets à venir, Priyanka est de retour aux États-Unis et passe du temps avec sa famille et son mari Nick Jonas.

Sur le plan professionnel, la star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.