Priyanka Chopra célèbre quatre ans de mariage avec Nick Jonas, dit “trouve-toi un mec…”

Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas ont célébré leur quatrième anniversaire de mariage, et la première a partagé son bonheur d’être “aimée” sur ses réseaux sociaux. Célébrant quatre ans d’unité, Priyanka a laissé tomber une photo de retour sur son Instagram dans laquelle elle et Nick s’amusaient.

Sous-titrant leur lien, Chopra a partagé un conseil utile pour les filles. En postant la photo, Chopra a écrit : “Trouve-toi un gars qui te rappelle chaque jour que tu es aimé. Joyeux anniversaire bébé.”

Voici le poste







Peu de temps après le téléchargement, plusieurs de ses collègues l’ont félicitée. Bipasha Basu a écrit : “Yasss… Joyeux anniversaire.” Dia Mirza a écrit : “Joyeux anniversaire”. Ami Patel a déclaré: “Joyeux anniversaire, vous êtes de belles personnes.” Rituparna Sengupta a ajouté : “Joyeux anniversaire”.

Pour les non-initiés, Priyanka et Nick se sont mariés le 1er décembre 2018. Ils ont la chance d’avoir une fille Malti Marie Chopra Jonas. Le couple accueille la petite fille par maternité de substitution le 15 janvier 2022.

Dans une récente interview, Chopra a abordé l’une des théories du complot, popularisée par ses opposants, qui prétend que Chopra est un “adorateur satanique”. Lors d’une récente conversation avec YouTuber Ranveer Allahbadia, l’hôte lui a demandé de réagir à la tristement célèbre théorie qu’il a rencontrée lors de ses recherches sur elle. Priyanka l’a qualifié d ‘”horrible” et a éclaté de rire. Elle a ajouté: “Shiv ji (Seigneur Shiva) sera très en colère contre moi.” Ainsi, Chopra a tué les rumeurs avec style et a précisé qu’elle était une dévote de Shiva.

L’actrice est récemment apparue dans The Matrix Resurrections, un film avec Keanu Reeves. Elle a une sélection convaincante de films et d’émissions de télévision. Le prochain film de l’actrice face à Sam Heughan est Love Again. La websérie Citadel est un autre projet en développement pour l’actrice. Le film Jee Le Zaraa, avec Alia Bhatt et Katrina Kaif, marquera également le retour de Priyanka Chopra à Bollywood.