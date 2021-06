Juin marque un moment où des millions de personnes se rassemblent pour soutenir la communauté LGBTQ. Il a été célébré pour la première fois aux États-Unis en 2000 lorsque le président américain Bill Clinton a publié une proclamation présidentielle désignant le mois. Pour le célébrer, les gens sortent dans les rues pour des défilés de fierté, des marches, des rassemblements. Plusieurs célébrités ont consulté leurs pages de médias sociaux et partagé des publications célébrant le mois de la fierté 2021. La dernière célébrité à le faire est Priyanka Chopra Jonas.

L’acteur a partagé une bobine Instagram dans laquelle on la voit zoomer sur la caméra et dire: « L’amour est puissant ». Priyanka demande alors à ses fans : « Que signifie l’amour pour vous ? Elle a sous-titré sa vidéo en déclarant : « L’amour est… Prenez une vidéo partageant ce que l’amour signifie pour VOUS et identifiez-moi pour que je puisse voir ! #HappyPrideMonth. »

Pendant ce temps, Pride concerne les gens qui se rassemblent, pour montrer et célébrer le chemin parcouru par les droits des homosexuels et tout ce qu’il reste encore à faire. Le mois de la fierté concerne l’égalité, l’enseignement de l’acceptation, l’éducation à l’histoire de la fierté et surtout l’amour. Cette année, les célébrations à travers le monde reprendront progressivement à mesure que les restrictions COVID-19 seront levées et que davantage de personnes se feront vacciner.

Plus tôt, Katrina Kaif via sa marque de beauté Kay Beauty a célébré le mois de la fierté 2021. Elle a déclaré: « Nous sommes solidaires. Adoptons l’amour et la capacité qu’il a de nous rapprocher les uns des autres. En ces temps sans précédent de douleur et de perte, laissez le le pouvoir de l’amour nous fortifie. »

L’acteur a également déclaré: « La célébration de l’amour égal est un programme toute l’année pour nous chez Kay Beauty, mais ce mois-ci, nous espérons vous offrir encore plus de couleur, de bonheur et de positivité et viser à promouvoir l’individualité, la liberté d’expression , et surtout l’amour de soi. Joyeux mois de la fierté. »

(Entrées de l’ANI)