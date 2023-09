Priyanka Chopra célèbre l’anniversaire de Nick Jonas lors de son concert live à Omaha : regardez

Priyanka Chopra peut être vue célébrant l’anniversaire de son mari Nick Jonas dans la vidéo virale.

L’actrice de Bollywood Priyanka Chopra, à l’occasion de l’anniversaire de Nick Jonas, a été vue en train de célébrer l’anniversaire de son mari lors de son concert live à Omaha. Ils ont été vus s’embrassant lors du concert live et la vidéo devient virale.

Un utilisateur des réseaux sociaux a partagé la vidéo et a écrit : « Célébration d’anniversaire ! Via @blondebrizy101 Joyeux anniversaire Nick Jonas ! Merci d’avoir célébré à Omaha !!! L’un des fans a écrit : « Joyeux anniversaire à Nick. Je prie et j’espère que Dieu les gardera ensemble pour toujours. Ps : J’adore la façon dont Nick a caressé ses cheveux après le court et doux baiser.





Le deuxième a déclaré : « Priyanka est si parfaite qu’elle sait donner entièrement la vedette à Nick. Ils sont juste faits l’un pour l’autre. Le troisième a dit : « Cet adorable baiser à la fin. » Pendant ce temps, Priyanka Chopra est allée sur Instagram et a partagé des photos inédites. Partageant les photos, l’actrice a écrit une note romantique et l’a qualifié de « plus grande joie de sa vie ».

Sur la première photo, on peut voir l’actrice embrasser Nick sur la première photo. On peut voir Nick nourrir sa fille Malti sur l’une des photos. Priyanka a écrit : « Te célébrer est la plus grande joie de ma vie. Tu m’as poussé d’une manière que je ne soupçonnais pas possible… tu m’as montré la paix comme je ne l’avais jamais connue… et l’amour comme toi seul peux le faire… Je t’aime mon homme d’anniversaire ! J’espère que tous tes rêves se réaliseront toujours… Joyeux anniversaire bébé @nickjonas.





Preity Zinta a également souhaité à Nick et a écrit : « Joyeux anniversaire @nickjonas Beaucoup d’amour et de bonheur toujours. » Les fans ont également réagi à la publication, l’un d’eux a écrit : « La dernière photo est la plus mignonne. Malti regarde la caméra et Nick perdu dans ses pensées. La deuxième personne a commenté : « Joyeux anniversaire Hindustan ke jeeju. » Le troisième a dit : « Joyeux anniversaire à votre génial mari et à votre papa adoré par MM. Je vous envoie mes vœux pour l’année la plus réussie à venir, beaucoup d’amour, une bonne santé et du bonheur toujours. Que Dieu bénisse. »