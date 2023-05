Priyanka Chopra attend avec impatience la saison 2 de Citadel

Priyanka Chopra joue l’agent Nadia Sinh dans Citadel.

La série d’espionnage Citadel de Priyanka Chopra a été renouvelée pour une nouvelle saison. Le duo Avengers Endgame Russo Brothers est prêt à le rendre encore plus captivant. Citadel, qui a été créée le 28 avril de cette année, voit Priyanka Chopra et Richard Madden essayer le rôle d’agents secrets. David Weil continuera à servir de showrunner. La finale de la première saison est sortie aujourd’hui, le 26 mai.







Priyanka Chopra en mode Citadelle

Plus tôt dans la journée, Priyanka Chopra a partagé l’image d’un article de Deadline sur Instagram. « S2 arrive !!, j’ai hâte d’y être @jennifersalke @therussobrothers. Mais pour l’instant, regardez l’épisode final sur @PrimeVideo @citadelonprime », a-t-elle légendé le message.

La nouvelle a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Sameera Reddy a écrit : « J’adore la première saison ! vas-y meuf! » Rakesh Roshan a qualifié le renouvellement de l’émission d' »intéressant ».

Tina Roesler Kerwin, qui était la maquilleuse personnelle de Priyanka Chopra sur Citadel, a fait remarquer : « Eh bien, bien sûr, ils en veulent plus ! »













Priyanka Chopra, qui joue le rôle de l’agent Nadia Sinh dans la série, a partagé quelques moments BTS du tournage de Citadel. La star de Quantico a affirmé que le tournage du thriller était une question de « sang, de sueur et de larmes », littéralement.

Les fans et les membres de l’industrie cinématographique ont été impressionnés par le dévouement de Priyanka Chopra à la série. Salma Hayek a commenté: « Je t’entends ma sœur. »

Le compte officiel de Prime Video avait un commentaire effronté à offrir. « Rien de tel qu’une bonne boue et un bon bain », écrit-il.









Citadel est l’une des offres les plus réussies de Prime Video. Le drame d’espionnage est devenu le titre numéro un de la plateforme dans près de 200 pays et territoires.





Citadel est le titre numéro un de Prime Video dans près de 200 pays et territoires. #CitadelOnPrime pic.twitter.com/TwgzsBkIT7— Citadelle (@CitadelonPrime) 4 mai 2023





Projets récents et à venir de Priyanka Chopra

Côté travail, Priyanka Chopra a été vue pour la dernière fois dans la comédie romantique Love Again. Le réalisateur James C. Strouse est un remake du film allemand SMS für Dich de 2016, lui-même basé sur un roman de Sofie Cramer. Le film est sorti le 12 mai. Love Again a également présenté le mari de Priyanka Chopra, Nick Jonas, dans un caméo.

Priyanka Chopra jouera dans un prochain film vidéo Prime intitulé Chefs d’État, qui suit un couple dépareillé dans une situation à enjeux élevés. John Cena et Idris Elba font également partie du projet.

Priyanka Chopra jouera également dans Jee Le Zaraa, réalisé par Farhan Akhtar. Le film est centré sur le lien entre trois femmes et présente également Katrina Kaif et Alia Bhatt.