Priyanka Chopra assiste à la finale du simple féminin de Wimbledon 2021 avec Kate Middleton, le prince William ! – Voir photos | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Priyanka Chopra a récemment assisté à la finale du simple féminin de Wimbledon 2021 entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova. Fait intéressant, elle était assise juste au-dessus du duc et de la duchesse de Cambridge, du prince William et de Kate Middleton. L’actrice avait enfilé une robe blanche à col roulé avec une ceinture en cuir chic. Elle a associé sa tenue à un masque gris sidéral et à des bijoux élégants.

Beaucoup de ses pages de fans sur Twitter ont publié des vidéos et des photos de la sensation mondiale et ont bavé sur sa tenue parfaite.

Découvrez les photos de sa dernière apparition:

so sorriso dela @priyankachopra é a primeira celebridade de Bollywood a assistir aos jogos #Wimbledon no camarote real – » Dominação global « nos diríamos pic.twitter.com/p7ETL0nLFX – Priyanka Chopra BR (@priyankacbr) 10 juillet 2021

En poste à Londres maintenant, elle semble apprécier son temps là-bas. Jeudi soir, la superbe actrice s’est rendue sur son compte Instagram pour partager des photos de son ensemble de patronne entièrement blanche et des aperçus d’elle explorant la belle ville avec ses amis.

La star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.