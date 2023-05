Priyanka Chopra arrive à Delhi pour assister aux fiançailles de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

Les fiançailles de Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont fait la une des journaux. Le duo se serait fiancé aujourd’hui à Delhi. Plus tôt, il a été rapporté que Priyanka Chopra assisterait aux fiançailles du couple à Delhi. L’actrice est enfin arrivée pour le grand jour.

Samedi, Viral Bhayani a publié une vidéo capturant Priyanka Chopra à l’aéroport de Delhi. L’actrice a été vue portant un sweat-shirt marron et un pyjama assorti avec une casquette noire et des lunettes de soleil. L’actrice a été vue en train de saluer les paps avec les mains jointes. La légende de la vidéo disait : « #priyankachopra arrive à Delhi pour assister à la cérémonie de fiançailles #PrineetiChopra avec #RaghavChaddha. » L’actrice a été vue arriver pour le grand jour de sa cousine sans Nick Jonas et sa fille Malti Marie Chopra Jonas





Plus tôt, une source a déclaré à Hindustan Times que ce sera un court voyage pour Priyanka Chopra et a déclaré: « Ce sera un court voyage pour Priyanka. Elle a gardé son travail de côté juste pour être là pour l’occasion et être là pour sa sœur. Elle arrivera à Delhi le 13 au matin. Son mari Nick Jonas ne devrait pas l’accompagner, et il reste à voir si elle amène sa fille, Malti, comme surprise pour la famille.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se seraient fiancés aujourd’hui (13 mai) à Kapurthala House à Connaught Place, New Delhi. Outre Priyanka Chopra, le cinéaste-producteur Karan Johar, la meilleure amie de Parineeti, Sania Mirza, et le créateur de mode Manish Malhotra sont invités à assister aux fiançailles. Les fiançailles auraient un thème pastel.

Pendant ce temps, Priyanka Chopra est actuellement vue dans le film Love Again qui est sorti le 12 mai. L’actrice est vue en train de romancer Sam Heughan dans le film américain de comédie dramatique romantique dirigé par James C. Strouse. Nick Jonas a également une apparition spéciale dans le film. En dehors de cela, l’actrice sera ensuite vue dans le film Heads of State dans lequel on la verra partager l’écran avec John Cena.

