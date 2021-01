Priyanka Chopra arrêtée par la police alors qu’elle se coiffait malgré les règles de verrouillage

Priyanka Chopra a été approchée par la police alors qu’elle se faisait coiffer dans un salon chic pendant le verrouillage.

L’actrice, 38 ans, a été vue par des flics après avoir découvert qu’elle assistait à un rendez-vous au salon Josh Wood Color à Notting Hill.

Elle a été vue arrivant au magasin aux côtés de sa mère Madhu avant que deux policiers n’arrivent dans une voiture de police et ne semblent ordonner aux clients de sortir.

Lorsque Priyanka et sa mère étaient à l’intérieur, les agents se sont tenus à la porte pour parler à ceux qui se trouvaient à l’intérieur du salon.

Priyanka a ensuite quitté le salon peu de temps après avec un sac de cadeaux.

Elle a évité de recevoir une amende après avoir montré des documents de police prouvant que la séance de coloration des cheveux était pour un film, selon le MailOnline.







En vertu des règles de verrouillage, les salons de coiffure doivent fermer et les propriétaires d’entreprise pourraient être condamnés à une amende allant jusqu’à 10000 £ pour avoir enfreint les règles.

Un porte-parole de Pryianka a déclaré au Mirror: «Suivant les directives du gouvernement, les cheveux de Priyanka ont été colorés pour le film qu’elle tourne actuellement à Londres.

«Le salon a été ouvert en privé pour la production et toutes les personnes impliquées ont été testées et ont suivi à la fois les directives de travail du DCMS et les règlements de production de films.







«Comme vous le savez sûrement, la production cinématographique et télévisuelle est autorisée à se poursuivre au Royaume-Uni, et les sites peuvent continuer à accueillir des tournages et des reconnaissances qui sont effectués conformément aux directives gouvernementales.

« Les documents d’exemption permettant légalement d’être ici ont été fournis à la police, et ils sont partis satisfaits. »

Priyanka, qui vit actuellement à Londres avec son mari Nick Jonas, a été critiquée sur les réseaux sociaux pour la violation apparente des règles.







Un porte-parole de la police a déclaré: «La police a été alertée vers 17 h 40 le mercredi 6 janvier des informations faisant état d’une violation de Covid dans un salon de coiffure à Lansdowne Mews, Notting Hill.

«Les agents étaient présents et le propriétaire du salon a reçu un rappel verbal de l’importante nécessité de se conformer à toutes les réglementations concernant Covid-19 et signalé à d’autres sources de conseils.

« Aucun avis de pénalité fixe n’a été émis. »