Priyanka Chopra arrête les trolls avec BTS de séance photo avec Malti Marie ; montre comment le petit est resté engagé et diverti

Priyanka Chopra est partout dans les nouvelles pour sa récente interview avec British Vogue UK. Eh bien, il n’y a rien de nouveau pour que Priyanka Chopra figure sur une couverture de magazine, mais c’est spécial car cette fonctionnalité inclut également sa fille Malte Marie Chopra Jonas. Il y a environ un an, Priyanka Chopra et Nick Jonas a accueilli une fille par maternité de substitution. Priyanka n’a pas encore révélé le visage de Malti Marie. Elle a été appelée pour la même chose. PC semble l’avoir rendu avec un BTS du même.

Priyanka Chopra a été trollée pour ne pas avoir révélé le visage de Malti Marie

Dans la dernière couverture du magazine britannique Vogue UK, Priyanka Chopra Jonas pose dans une tenue moulante rouge sur fond rouge et aux côtés de Malti Marie. La petite porte également du rouge, jumelant avec sa mère sur la photo. Alors que Priyanka est allongée et fait face à la caméra sous un angle différent, Maltie Marie regarde dans la direction opposée plutôt que face à la caméra. Eh bien, Priyanka n’a pas encore présenté sa fille au monde. La séance photo a été critiquée en ligne dans laquelle les internautes ont supposé et accusé l’actrice de Citadel d’étouffer MM, lui demandant de montrer fièrement le visage de sa fille au lieu de le cacher ou même suggérant de ne rien publier sur Malti Marie si elle ne veut même pas révéler son visage . Ouais, il y a un déluge de commentaires sur son choix.

Découvrez le post de Priyanka Chopra ici:

Priyanka Chopra ARRÊTE les trolls avec BTS

Entertainment News regorge d’articles de l’interview de Priyanka. Et bien qu’elle ait sauvagement applaudi les trolls de la même manière, elle a également fermé les trolls pour avoir commenté sa séance photo. Eh bien, pour répondre à votre question sur la beauté de Jee Le Zaraa “étouffant” Malti Marie, la petite jouait avec son jouet préféré pendant que sa maman posait pour des photos. Priyanka est une mère pratique pour MM et comme elle le dit, vous ne la connaissez même pas vraiment.

Regardez la vidéo BTS du tournage de Priyanka Chopra-Malti Marie ici :

Parlant de son interview, Priyanka a révélé avoir des complications médicales à cause desquelles il était nécessaire pour elle et Nick Jonas d’opter pour la maternité de substitution. Priyanka se sent chanceuse d’être en mesure de le faire.