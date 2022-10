Priyanka Chopra apporte son soutien aux femmes iraniennes qui protestent contre la mort de Mahsa Amini, dit “Je suis avec vous”

Au milieu de la tourmente actuelle en Iran, l’actrice Priyanka Chopra a manifesté son soutien aux femmes iraniennes qui ont protesté contre la mort de Mahsa Amini.

Mahsa a été arrêtée le 13 septembre alors qu’elle quittait une station de métro de Téhéran avec son frère et d’autres proches. Elle a été arrêtée pour avoir prétendument enfreint les règles strictes de l’Iran pour les femmes concernant le port du hijab et des vêtements modestes. Mahsa est restée dans le coma pendant trois jours, puis est décédée “de causes naturelles”, comme l’ont affirmé les autorités, mais selon les militants, la cause de sa mort était un coup fatal à la tête.

Après l’incident, des milliers d’Iraniens sont descendus dans la rue au cours des deux dernières semaines pour protester contre la mort de Mahsa Amini.

Des femmes du monde entier ont manifesté leur solidarité avec le sort des femmes iraniennes lors de rassemblements et de manifestations en se coupant ou en se rasant les cheveux en public ou pendant qu’elles étaient filmées. Comme beaucoup d’autres femmes, Priyanka Chopra a également étendu son soutien sur les réseaux sociaux.

S’adressant à Instagram, elle a écrit: “Les femmes en Iran et dans le monde se lèvent et élèvent la voix, se coupent les cheveux publiquement et de nombreuses autres formes de protestation pour Mahsa Amini, dont la jeune vie a été enlevée si brutalement par la police iranienne de la moralité pour avoir porté son hijab “incorrectement”. Les voix qui parlent après des siècles de silence forcé éclateront à juste titre comme un volcan ! Et elles ne le seront pas et ne DOIVENT PAS être endiguées.”

Elle a ajouté : “Je suis impressionnée par votre courage et votre objectif. Il n’est pas facile de risquer votre vie, littéralement, pour défier l’establishment patriarcal et lutter pour vos droits. Mais vous êtes des femmes courageuses qui faites cela tous les jours, quel que soit le coût pour vous.”





Priyanka a exhorté les autorités et les personnes au pouvoir à entendre l’appel des manifestants et à comprendre leurs problèmes. “Pour garantir que ce mouvement aura un effet durable, nous devons entendre leur appel, comprendre les problèmes, puis nous joindre à nos voix collectives. Nous devons également amener tous ceux qui peuvent influencer les autres à se joindre également. Les chiffres comptent. Ajoutez votre voix à ce mouvement critique. Restez informés et exprimez-vous, afin que ces voix ne puissent plus être forcées de se taire. Je suis avec vous. Jin, jiyan, azaadi… Les femmes, la vie, la liberté », a-t-elle ajouté.

Avant Priyanka, Elnaaz Norouzi a également montré son soutien aux femmes iraniennes.