Priyanka Chopra appelle Nick Jonas son «feu d’artifice» dans une adorable photo de retour | Nouvelles des gens

Washington: Dans un article spécial marquant le jour de l’indépendance des États-Unis, la star mondiale Priyanka Chopra a offert aux fans une adorable photo d’elle-même avec son mari Nick Jonas. S’inspirant de ses histoires Instagram, l’ancienne Miss Monde qui est retournée à Londres pour reprendre le tournage de « Citadel », a partagé une photo d’elle célébrant le jour de l’indépendance des États-Unis avec Nick.

Le cliché est sans aucun doute l’une des photos de couple les plus oniriques disponibles sur Internet. Priyanka est vue appuyée sur Nick alors qu’ils posent pour une photo ensemble. Elle a sous-titré le message comme suit : « Happy 4th of July #throwback ».

Se référant à son mari qui porte une chemise spéciale à imprimé drapeau américain, Priyanka a écrit: « Mon feu d’artifice @nickjonas ». Dans les histoires précédentes, Priyanka a également partagé un aperçu de sa «vie de quarantaine» à Londres.

On peut la voir en train de savourer un verre de mocktail aux fruits au milieu de «l’été à Londres» et de jouer également avec ses chiens, Gino, Panda et Diana. Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka a une gamme intéressante de projets en cours, notamment les séries d’espionnage « Citadelle », « Texte pour vous » et « Matrix 4 ». Elle sera également vue dans une comédie de mariage indienne avec Mindy Kaling, dans laquelle elle coproduira et jouera.