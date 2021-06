New Delhi: Priyanka Chopra, qui a lancé un restaurant indien à New York avec le restaurateur Maneesh Goyal le 26 mars, a enfin pu visiter l’endroit et manger sa nourriture indienne préférée avec sa bande d’amis.

Priyanka a participé à la planification du restaurant pendant trois ans. Le restaurant dispose d’une salle à manger privée, nommée d’après le surnom de Priyanka « Mimi » et vend également des œuvres d’art d’artistes indiens.

L’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager de superbes photos du restaurant Sona. Elle l’a qualifié d' »expérience unique » et de « partie de mon cœur au cœur de New York ».

Découvrez son article :

« Je ne peux pas croire que je suis enfin à @sonanewyork et que je vois notre travail d’amour après 3 ans de planification. Mon cœur est si plein d’aller dans la cuisine et de rencontrer l’équipe qui fait de @sonanewyork une expérience si saine. De ma salle à manger privée homonyme, celle de Mimi, aux intérieurs magnifiques, à l’art époustouflant d’artistes indiens (à vendre) et à la nourriture et aux boissons délicieuses, l’expérience Sona est si unique et fait partie de mon cœur au cœur de New York. ”, a écrit Priyanka.

L’actrice est magnifique sur les photos. On peut la voir porter un pantalon large jaune vif avec une chemise bleue à rayures. PeeCee a posé avec l’équipe du restaurant Sona, ses amis et les golgappas sur les belles photos.

Sur le plan professionnel, Priyanka a récemment pris sa retraite aux États-Unis après le tournage de sa prochaine série Web « Citadelle » à Londres, au Royaume-Uni. L’actrice sera également vue dans une prochaine comédie romantique « Text For You » et dans la quatrième partie de la série à succès Matrix.